Le Monde: украинка отказалась играть с российской теннисисткой, принеся ей победу в турнире

Украинка Марта Костюк отказалась выйти на корт против россиянки Мирры Андреевой в финале французского чемпионата, сообщает Le Monde. Организаторам пришлось поставить против Андреевой мужчину. Она ему проиграла, но всё равно получила титул победительницы турнира — среди женщин.

Представители украинской теннисистки Марты Костюк заявили, что она не сможет выйти на корт в финале 6-го турнира Negometal Open в Бур-де-Пеаж против россиянки Мирры Андреевой. Организаторы состязания отметили, что это произошло по «независящим от нас причинам и с учётом геополитического контекста на Украине», сообщает Le Monde.

Марта Костюк изначально и не должна была выступать: на турнир она попала из-за травмы хорватки Донны Векич, победительницы предыдущего турнира. Она знала, что, возможно, ей предстоит бороться с Андреевой — об этом её предупредило руководство турнира при регистрации.

Но в воскресенье она бороться отказалась. При этом автор статьи напоминает, что прежде Костюк неоднократно встречалась с россиянами и белорусами, например с Викторией Азаренко в US Open и с Ариной Соболенко на Ролан Гаррос. В обоих случаях она проиграла. Костюк отказалась пожать руки соперницам, как делают многие украинцы, но сыграла с ними, поскольку в теннисе российских и белорусских спортсменов допускают к соревнованиям под нейтральным флагом.

Россиянку Мирру Андрееву обвинила другая украинская теннисистка, Даяна Ястремская, в том, что она лайкнула несколько сообщений в социальных сетях в поддержку российского президента и спецоперации. Тогда она обратилась в международную теннисную ассоциацию, чтобы та наложила санкции на Андрееву, но безуспешно.

При этом Международный олимпийский комитет принял решение, что российские и белорусские спортсмены смогут принимать участие в некоторых видах соревнований на Олимпийских играх в Париже при выполнении ряда условий. Хотя украинские власти и ожидали такого решения, тем не менее назвали его «позорным». Украина готовится к Олимпиаде, но заявляет, что её присутствие там не гарантировано. Впрочем, и Россия не обещает своего участия. Российский президент Владимир Путин заявил, что хочет «тщательно проанализировать условия», поставленные МОК, прежде чем принять окончательное решение об участии или бойкоте Олимпиады российскими спортсменами.

Организаторы турнира в Бур-де-Пеаже не смогли найти замену Марте Костюк, поэтому Мирра Андреева в финале встретилась мужчиной Янисом Газуани Дюраном. В схватке она проиграла, но всё равно получила титул победительницы турнира среди женщин, пишет Le Monde.