BFM TV: украинцы опасаются снижения западной поддержки

Из-за обострения конфликта между Израилем и ХАМАС Украина оказалась «под радарами» и вне зоны внимания Запада, отметил в эфире BFM TV глава международной редакции L’Express Шарль Аке. По его словам, люди в украинских городах напряжённо следят за событиями на международной арене и надеются, что помощь союзников не прекратит поступать в страну.

С нами Шарль Аке из L’Express. С приближением зимы украинцы проявляют беспокойство. Они опасаются ослабления западной поддержки.

ШАРЛЬ АКЕ, глава международной редакции L’Express: Да, ослабление западной поддержки — страх быть забытыми Западом. Дорогой Николя, в вашей рубрике «Под радарами» вы говорите о вещах, которые недостаточно освещаются, которых никто не видел. Сегодня Украина как раз «под радарами». На то есть причины, о которых мы говорили ранее, в частности, конфликт между Израилем и ХАМАС.

Это правда. Через несколько дней, 14 и 15 декабря состоится саммит ЕС, который будет полон опасностей и неопределённости. Там, в частности, будет обсуждаться возможное расширение ЕС, бюджет на военную помощь, которая будет отдана, то есть одолжена Украине, а также запуск или не запуск процесса вхождения Украины в Европейский союз. И на сегодняшний момент ничего ещё не решено — это мягко говоря.

И нам показалось интересным в предшествующую саммиту неделю рассказать об украинской точке зрения. Рассказать, как воспринимается этот саммит, как чувствуют себя украинцы. На этой неделе Оливье Вебер, а на прошлой Клара Маршо провели расследования в нескольких городах Украины. Они рассказали о повседневной жизни и, в первую очередь, об украинцах, говорящих сжимая зубы: «Надеюсь, нас не забудут, что всё продолжится, что поток помощи не прекратится».

Очевидно, что я даже не упомянул о вопросе, связанном с американцами. А ведь американская помощь более значительна, и в настоящее время она заблокирована конгрессом.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2023 года.