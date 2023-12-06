Такер Карлсон: администрация Байдена никогда не признается, что поддержка Украины обернулась трагедией

Американцев уверяли, что финансирование Украины поможет Зеленскому победить Путина и спасёт Европу, однако теперь очевидно, что всё это было неправдой, отмечает Такер Карлсон в очередном выпуске своей программы Tucker on X. Администрация Байдена не хочет признавать, что её действия ослабили США и погубили целое поколение украинцев. Вместо этого американские власти требуют отправить ещё 60 миллиардов долларов олигархам на Украине, возмущается журналист.

Вы замечали, что чем больше трагедия, тем труднее виновному извиниться? Если я наеду на ваш автомобиль и сделаю вмятину на вашем бампере, я без колебаний выскочу из машины и скажу: «Простите меня! Поверить не могу, что я это сделал!» Но если я, скажем, вторгнусь в Ирак под лживым предлогом, убью миллион человек и потрачу на это триллион ваших долларов, я не скажу ни слова. Я никогда не признаю, что это было плохой идеей. Да и как бы я мог? Это грозило бы мне слишком тяжкими обвинениями!



То же самое — если бы я, скажем, держал ваших детей взаперти целый год, разрушил их мозги и не дал им получить образование. Или если бы я, например, заставил вас вколоть «вакцину», от которой никакого толка и которая, возможно, повредила вашему здоровью. Я бы никогда не смог этого признать! Ну не смог бы! Потому что в случае признания мне бы пришлось нести ответственность.



Нечто очень похожее происходит сейчас с вооружённым конфликтом на Украине, который длится уже почти два года. В самом начале нам говорили, что наша поддержка позволит Украине победить Россию и предотвратит вторжение России в остальные страны Европы — или что-то в этом роде. Прошло почти два года, и оказалось, что всё это неправда. Украина не побьёт Россию. Если уж кого и побили, так это Соединённые Штаты.



Соединённые Штаты слабее — измеримо слабее — из-за нашей поддержки Украины в этом вооружённом конфликте. Это просто правда. Вердикт вынесен. И честные, разумные люди это признают, какова бы ни была их позиция в прошлом. Но администрация Байдена этого признать не может. И конгресс США тоже.



И сейчас, верьте или не верьте, прилагаются усилия, чтобы наше государство передало ещё 60 с лишним миллиардов долларов олигархам на Украине. Чтобы в бессмысленных сражениях погибло ещё одно поколение украинских мужчин — в данном случае, наверное, те, кому за 50. Они не победят, но конгресс США хочет, чтобы конфликт всё равно продолжался.



Казалось бы, кто-то должен воспротивиться и заявить, что это ужасно. Но почти никто так не сделал. Почему? Потому что позиция администрации такова: если вы это не поддерживаете, если вы не хотите отправлять ещё 60 миллиардов долларов олигархам на Украине, значит, вы работаете на Владимира Путина!



Вот советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявляет об этом вслух.



ЖУРНАЛИСТКА: Я бы хотела задать вам вопрос об Украине. Как по-вашему, любой член конгресса, голосующий против помощи Украине, голосует за Путина?



ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник президента США по национальной безопасности: Я считаю, что любой член конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за такой исход, который облегчает победу Путина. То есть голос против поддержки Украины — это голос за улучшение стратегической позиции Путина. Это просто реальность, от которой никуда не деться. Это не оценка мотивов, по которым они решили голосовать против. Это просто оценка результата их голосования. Голос против дополнительного финансирования Украины повредит Украине и поможет России, повредит демократии и поможет диктаторам.



Эти люди не понимают, как выглядят со стороны! Дама в маске — надо полагать, она не готовится ограбить винный магазин, а маску надела «по медицинским соображениям» — спрашивает советника по национальной безопасности о моральном аспекте голосования в конгрессе, и он с серьёзным лицом отвечает: «Всякий, кто не поддерживает этот законопроект, помогает Путину!!!»



Это безумие. Но это запугало почти весь конгресс США. И, уж конечно, руководство Республиканской партии, которое целиком и полностью поддерживает решение байденовской администрации продлить эту трагедию.



Дата выхода в эфир 05 декабря 2023 года.