Полковник Макгрегор: США забудут об Украине, как когда-то забыли о Вьетнаме

Вашингтон теряет интерес к растущим демографическим и военным проблемам Киева, заявил в интервью YouTube-каналу Cyrus Janssen полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, американские политические и финансовые элиты смещают фокус с украинского конфликта на Ближний Восток и готовят почву к борьбе с Китаем за Тайвань.

На мой взгляд, мы наблюдаем, что в целом здесь, в Соединённых Штатах, большинство американцев уже перестали поддерживать Украину. Вы только что перечислили множество проблем, с которыми сталкивается наша страна. И я думаю, люди действительно сыты по горло и говорят: «Мы не хотим отправлять дополнительные сто миллиардов долларов Украине, чтобы сохранить патовую ситуацию ещё на два года».

Как это закончится? Как это официально закончится? Неужели Украину бросят и оставят без внимания? Я имею в виду, каким будет следующий шаг?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Я считаю, что украинская нация уничтожена. Будем откровенны, в рядах ВСУ погибло полмиллиона украинцев. Я не знаю, сколько мирных жителей было убито. Я не знаю точно, сколько раненых, но знаю, что безвозвратные потери украинских военных составляют 500 тысяч.

Рассмотрим эти цифры в контексте Первой мировой. Мы, американцы, сражались 110 дней в 1918 году, и за этот период наши потери составили 338 тысяч человек, из которых 110 тысяч погибли. Это означает, что в среднем в каждом бою, в котором мы участвовали, ежедневно погибали 1000 человек.

Перед нами (на Украине. — ИноТВ) уровень потерь живой силы, сравнимый с потерями Первой мировой. Мы не в состоянии даже начать его осознавать.

Украина была гораздо меньшей страной, чем мы во время Первой мировой, и сейчас она определëнно стала ещё меньше. Я не знаю, сколько украинцев действительно проживало на Украине, когда всё началось, потому что миллионы бежали задолго до начала конфликта из-за коррупции и безработицы.

Так каково же её население сейчас, то есть население, которое теоретически живёт под украинской администрацией? 20? 19? 18 миллионов? Я не знаю. Ясно одно: всё закончилось. Потому что американское правительство, СМИ и финансовые организации сменили пластинку. Это чем-то напоминает мне Вьетнам. Что произошло в конце вьетнамской войны? Мы ушли. Люди перестали о ней говорить. Всё было окончено.

И опять же, это то, чего не понимают американцы и большинство людей, которые работают либо с нами или против нас. Мы преимущественно морская и аэрокосмическая держава. Мы не имеем преимущество в наземных войсках нигде в мире, за исключением Западного полушария.

Это означает, что, в конце концов, если дела идут не так, как нам хочется или нравится, происходит что-то, что нас не устраивает, то мы улетаем, мы уплываем. Мы сворачиваем свою деятельность. Но китайцы, русские, иранцы, арабы, или, допустим, африканцы живут в своём регионе. Они не бросают его и остаются с последствиями нашего вмешательства.

А наши вмешательства всегда нарушают нормальную динамику отношений в регионе. Мы оправдываем наше присутствие тем, что несём всем добро, счастье, демократию и процветание, а также стабилизируем там ситуацию и предотвращаем конфликты. Что ж, все эти доводы — ерунда. Всё обстоит с точностью до наоборот.

Так что, на мой взгляд, Украину перестанут обсуждать. Мы будем говорить почти исключительно о Ближнем Востоке и, конечно же, о «китайской угрозе, которая нависает над ещё одной безупречной либеральной демократией, расположенной на Тайване, которую необходимо защищать любой ценой». Что опять же является чушью.

Дата публикации 04 декабря 2023 года.