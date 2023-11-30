Макгрегор: месть Израиля может перерасти в затяжной конфликт

Начавшись как месть за 7 октября, операция Израиля в секторе Газа грозит превратиться в постоянную войну на Ближнем Востоке, отмечает экс-полковник США Дуглас Макгрегор в The American Conservative. При этом непропорциональный ответ на нападение ХАМАС лишает Израиль общественной поддержки, и США всё труднее оправдывать массовые жертвы среди мирного населения. Так и Зеленскому обещали победу над Россией при помощи западных союзников, однако теперь её будущее «зависит от решений не Вашингтона или Брюсселя, а Москвы, и Нетаньяху следует это учитывать», пишет Макгрегор.

Месть Израиля ХАМАС может легко перерасти в непрерывную войну на Ближнем Востоке, пишет полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на страницах The American Conservative. Для Израиля и их союзников США вопрос состоит в том, является ли текущая операция в секторе Газа, сопровождающаяся высоким уровнем насилия, только реакцией на нападение без достижимой политической цели. Конкретнее, хочет ли Израиль в итоге получить свободное от арабов государство от реки Иордан до Средиземного моря?

В случае положительного ответа Ближний Восток действительно охватила продуманная война, которая определит дальнейшее существование Израиля и масштабы будущего стратегического влияния США на Ближнем Востоке и в Северной Африке, считает эксперт. Для того, чтобы пережить такой конфликт, Израилю придётся создать из общества хорошо вооружённую крепость, народ с оружием в руках, который сможет выдержать длинную, изнурительную осаду. С самого основания Израиля его жители знали, что еврейское государство на Ближнем Востоке можно поддерживать только силой оружия, однако превращение в крепость — это новый шаг, который сделает из страны военный корабль с ограниченной манёвренностью. Главная задача такого корабля в мирное или военное время — оставаться на плаву во враждебном регионе, а для этого израильские власти должны взвесить, что они могут достичь с помощью военной силы (включая американскую), и что могут потерять с точки зрения общественной поддержки.

Радикализация общественного мнения в Израиле всё ещё может привести к превращению страны в военный корабль, потому что эмоции после 7 октября не утихли. Влияние эмоций и возникающего из них экстремизма на ведение военных действий может оказаться фатальным: операция мести легко может стать непрерывной войной на Ближнем Востоке. Исторические примеры не раз демонстрировали, что редко получается решить проблему массовыми убийствами.

Если же Израиль не намерен присоединить сектор Газа и вытеснить оттуда арабов, он должен завершить конфликт политическими или дипломатическими средствами. Пока такой вариант кажется неправдоподобным, отмечает Макгрегор: непримиримые враги не могут спокойно жить бок о бок в одном государстве. Тем не менее Израиль не должен пренебрегать возможностью мирного разрешения конфликта: в конце концов, израильтяне — мастера переговоров.

Нетаньяху может отказаться от такого варианта исходя из того, что Вашингтон продолжит безоговорочно поддерживать его тактику выжженной земли в секторе Газа и любом другом враждебном регионе. Американским политическим деятелям действительно свойственно поступать, не неся большой ответственности перед выбравшем их народом, однако Вашингтон по-прежнему прислушивается к глобальным сдвигам в общественном мнении. Избиратели уже недовольны рядом провальных операций США на Ближнем Востоке, и несогласие с тем, как Израиль ведёт войну против ХАМАС, только растёт.

Бывший полковник подчёркивает, что на момент написания статьи США по-прежнему обязуются гарантировать существование Израиля и то, что его население не будет уничтожено, порабощено или изгнано. При этом поддержка и поощрение действий, которые в мире считаются геноцидом, этнической чисткой или нарушением международного права, никогда не отвечают интересам США. Американцы не забыли нападение ХАМАС, но они также в ужасе после сообщений The New York Times о том, что за два месяца в секторе Газа погибло больше мирного населения, чем за полтора года ведения высокоинтенсивных боёв на Украине.

Большинство американцев, видя непропорциональный ответ на атаку ХАМАС, не могут назвать его самозащитой. Все знают, что евреи стали жертвами геноцида во Второй мировой войне, однако эта трагедия не даёт им право на коллективное наказание людей, которые живут в секторе Газа. Из-за постоянно растущего числа жертв среди гражданского населения Белому дому всё сложнее продолжать поддержку израильской политики по изгнанию арабского населения из сектора Газа.

Принимая во внимание, что выживание государства является для Израиля стратегически приоритетной задачей, сложно представить, что политику вооружения нации ждёт успех, считает автор статьи. Экономика страны уже нестабильна: без значительных денежных вливаний со стороны Вашингтона Израильское государство лопнет. Президент Украины Владимир Зеленский также поверил Байдену и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, когда они заверяли его, что поддержка США и других союзников гарантирует Киеву победу над Россией. «Теперь будущее Украины зависит от решений не Вашингтона или Брюсселя, а Москвы, — пишет в заключение Дуглас Макгрегор. — Нетаньяху следует это учитывать».