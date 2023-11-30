Das Erste: страны НАТО призвали не забывать об Украине — но принять её в альянс в разгар войны невозможно

Совет Украина — НАТО должен был напомнить Западу об Украине на фоне войны на Ближнем Востоке, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Однако никаких конкретных решений для улучшения ситуации на Украине пока даже не обсуждалось — вместо этого альянс наметил ориентиры для будущего пути Украины в НАТО. Правда, на данный момент все члены альянса согласны, что это невозможно в разгар войны, отметил Столтенберг.

Совет Украина — НАТО — это своего рода встреча против усталости от Украины, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Украина не должна быть забыта на фоне войны на Ближнем Востоке. Между тем, не только в политике, но и среди общественности и в СМИ распространилась некая отречённость, вплоть до отвода глаз.

Это фатально, учитывая текущую ситуацию на поле боя и наступление зимы, считает министр иностранных дел Анналена Бербок. Россия использует зиму как возможность для нанесения новых ударов по гражданской инфраструктуре. «Поэтому сейчас мы должны не только наблюдать, но и создавать зимний оборонительный щит», — подчеркнула политик зелёных.

Германия уже начала интенсивную работу в этом направлении — путём дальнейших поставок систем Patriot и средств для поддержки гражданской инфраструктуры, таких как генераторы электроэнергии. «Я ещё раз призываю весь мир сделать всё, что в его силах, чтобы совместно создать этот зимний щит для Украины», — заявила министр иностранных дел Германии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал всех партнёров альянса к дальнейшим действиям в дополнение к громким словам и выражению солидарности.

В качестве примера он привёл «коалицию противовоздушной обороны» из 20 стран, которая была создана на прошлой неделе. Это поможет защитить вооружённые силы и города Украины, а также спасти многие украинские жизни. Что касается пакета помощи НАТО, он будет преобразован в многолетнюю программу помощи, чтобы поддержать Украину в её переходе от советских стандартов к стандартам НАТО.

Уровень поддержки Запада сейчас недостаточен, сетует министр иностранных дел Финляндии Элина Мария Валтонен. Украине срочно требуется больше боеприпасов и оружия. Владимир Зеленский уже призвал увеличить количество систем противовоздушной обороны в связи с разрушительными атаками беспилотников на Киев в выходные.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оборонная промышленность стран НАТО должна сильнее объединить усилия. Одним из примеров этого является миллион снарядов, которые ЕС ещё весной пообещал поставить Украине в течение года.

На данный момент поставлено около 300 тыс. снарядов, говорит Кулеба. «Когда я смотрю на причины этого, я вижу не отсутствие желания, а множество технических проблем, которые требуют большого внимания и заботы, — сказал Кулеба. — Люди, обладающие специальными знаниями о том, как работают запасные части, как работают цепочки поставок, должны собраться вместе и решить эту проблему. В противном случае Европа останется беззащитной».

Однако вместо каких-либо конкретных решений речь сегодня шла скорее о том, чтобы наметить ориентиры для будущего пути Украины к оборонному союзу. По словам Кулебы, украинская армия — самая сильная и закалённая в боях во всей Европе, а с точки зрения технических возможностей, управления вооружёнными силами и принципов, она «фактически почти армия НАТО».

Заявленная цель НАТО — принять Украину в свои ряды. Однако все члены согласны, что это невозможно в разгар войны, заявил Столтенберг.

В то же время с Украиной были согласованы дальнейшие шаги. «Они находятся в процессе создания системы закупок оборонного оборудования и — в тесной координации с НАТО — также модернизируют свои разведывательные службы», — рассказал генеральный секретарь альянса. По его словам, это лишь несколько примеров того, как Украина на самом деле меняется, «адаптируясь и укрепляясь», и это также помогает ей приблизиться к членству в НАТО, сообщает немецкий телеканал Das Erste.