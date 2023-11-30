Das Erste: страны НАТО призвали не забывать об Украине — но принять её в альянс в разгар войны невозможно
Совет Украина — НАТО — это своего рода встреча против усталости от Украины, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Украина не должна быть забыта на фоне войны на Ближнем Востоке. Между тем, не только в политике, но и среди общественности и в СМИ распространилась некая отречённость, вплоть до отвода глаз.
Это фатально, учитывая текущую ситуацию на поле боя и наступление зимы, считает министр иностранных дел Анналена Бербок. Россия использует зиму как возможность для нанесения новых ударов по гражданской инфраструктуре. «Поэтому сейчас мы должны не только наблюдать, но и создавать зимний оборонительный щит», — подчеркнула политик зелёных.
Германия уже начала интенсивную работу в этом направлении — путём дальнейших поставок систем Patriot и средств для поддержки гражданской инфраструктуры, таких как генераторы электроэнергии. «Я ещё раз призываю весь мир сделать всё, что в его силах, чтобы совместно создать этот зимний щит для Украины», — заявила министр иностранных дел Германии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал всех партнёров альянса к дальнейшим действиям в дополнение к громким словам и выражению солидарности.
В качестве примера он привёл «коалицию противовоздушной обороны» из 20 стран, которая была создана на прошлой неделе. Это поможет защитить вооружённые силы и города Украины, а также спасти многие украинские жизни. Что касается пакета помощи НАТО, он будет преобразован в многолетнюю программу помощи, чтобы поддержать Украину в её переходе от советских стандартов к стандартам НАТО.
Уровень поддержки Запада сейчас недостаточен, сетует министр иностранных дел Финляндии Элина Мария Валтонен. Украине срочно требуется больше боеприпасов и оружия. Владимир Зеленский уже призвал увеличить количество систем противовоздушной обороны в связи с разрушительными атаками беспилотников на Киев в выходные.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оборонная промышленность стран НАТО должна сильнее объединить усилия. Одним из примеров этого является миллион снарядов, которые ЕС ещё весной пообещал поставить Украине в течение года.
На данный момент поставлено около 300 тыс. снарядов, говорит Кулеба. «Когда я смотрю на причины этого, я вижу не отсутствие желания, а множество технических проблем, которые требуют большого внимания и заботы, — сказал Кулеба. — Люди, обладающие специальными знаниями о том, как работают запасные части, как работают цепочки поставок, должны собраться вместе и решить эту проблему. В противном случае Европа останется беззащитной».
Однако вместо каких-либо конкретных решений речь сегодня шла скорее о том, чтобы наметить ориентиры для будущего пути Украины к оборонному союзу. По словам Кулебы, украинская армия — самая сильная и закалённая в боях во всей Европе, а с точки зрения технических возможностей, управления вооружёнными силами и принципов, она «фактически почти армия НАТО».
Заявленная цель НАТО — принять Украину в свои ряды. Однако все члены согласны, что это невозможно в разгар войны, заявил Столтенберг.
В то же время с Украиной были согласованы дальнейшие шаги. «Они находятся в процессе создания системы закупок оборонного оборудования и — в тесной координации с НАТО — также модернизируют свои разведывательные службы», — рассказал генеральный секретарь альянса. По его словам, это лишь несколько примеров того, как Украина на самом деле меняется, «адаптируясь и укрепляясь», и это также помогает ей приблизиться к членству в НАТО, сообщает немецкий телеканал Das Erste.
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