CNN: «подлинный» стало словом года, по версии американского словаря
Словом 2023 года, по версии американского словаря Merriam-Webster, стало «authentic» (подлинный, достоверный, аутентичный. — ИноТВ), сообщает CNN. Как отмечает издание, это не удивительно на фоне остро стоящего в текущих реалиях вопроса о фактах и правдивости.
В онлайн-словаре говорится, что в течение нескольких лет наблюдалось большое количество поисковых запросов об определении этого слова, но в 2023 году наблюдался их «существенный рост» благодаря «историям и разговорам об искусственном интеллекте, знаменитостях, идентичности и социальных сетях».
Причина, по которой так много людей ищут его, заключается в том, что английское слово «authentic» имеет несколько значений, в том числе «не фальшивый и не имитация» и «соответствующий собственной личности, духу или характеру».
Этому термину также отдавали предпочтение такие знаменитости, как певцы Лейни Уилсон, Сэм Смит и Тейлор Свифт, которые в этом году попали в заголовки газет с заявлениями о поиске своего «аутентичного голоса» и «подлинного я». Ещё одним поклонником слова оказался Илон Маск.
Как поясняет издание, развитие искусственного интеллекта размыло границы между тем, что реально, а что нет, в результате чего знаменитости, бренды и инфлюэнсеры в социальных сетях стремятся доказать свою подлинность.
Согласно словарю, одним из других слов, которые выделялись в поисковых запросах в этом году, было близкое слово «deep fake» (глубинная имитация, дипфейк). Словарь определяет его как «изображение или запись, которые были убедительным образом изменены и подверглись манипуляции с целью искажения представления о том, что кто-либо делает или говорит что-то, чего на самом деле не было сделано или сказано».
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