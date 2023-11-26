Bloomberg: часть членов ЕС добиваются смягчения плана по обеспечению соблюдения антироссийских санкций

Несколько ведущих стран ЕС выступили за смягчение предложенного Еврокомиссией плана, направленного на противодействие схемам поставок подсанкционной продукции в Россию через третьи страны, пишет сайт Bloomberg. По данным агентства, в этих странах считают, что предложения Еврокомиссии труднореализуемы и могут ударить по конкурентоспособности европейских компаний.

Группа из ряда «крупных» стран Евросоюза выступила за смягчение предложенных властями ЕС мер, направленных против схем обхода действующих в отношении России санкций через третьи страны, сообщает Bloomberg.

Как напоминает корреспондент агентства, Европейская комиссия ранее предложила полностью запретить зарубежным импортёрам европейской продукции перепродавать в Россию или с целью последующего использования в интересах Москвы так называемые высокоприоритетные товары — включая, к примеру, полупроводники, которые применяются в оружейном производстве. Чтобы обеспечить соблюдение такого запрета, предлагается при приобретении продукции соответствующих категорий размещать выплачиваемые за неё средства на специальных эскроу-счетах — и в случае выявления нарушений разрывать контракты и перечислять как минимум половину денег с этих счетов в целевой фонд, предназаченный для Украины. Кроме того, Еврокомиссия предложила обязать экспортёров уведомлять свои национальные власти обо всех нарушениях ограничений со стороны компаний из третьих стран.

Однако дипломаты ряда ведущих стран ЕС на этой неделе выразили в связи с планом Еврокомиссии обеспокоенность, говорится в материале Bloomberg. По данным агентства, чиновники озвучили сомнения в том, что инициатива вообще легальна — как и в том, что попытки требовать от импортёров соблюдения всех новых условий увенчаются успехом. Кроме того, в упомянутых странах полагают, что новые требования скажутся на конкурентоспособности европейских компаний на мировом рынке. В связи с этим члены ЕС считают необходимым сократить список товаров, в отношении которых будет применяться новый режим, а также несколько урезать набор требований, которые придётся исполнять импортёрам.

По информации Bloomberg, другие страны Евросоюза — в том числе государства Прибалтики — план Еврокомиссии поддерживают.

ЕС вот уже некоторое время прикладывает усилия, чтобы ослабить возможности Москвы по импорту ключевых товаров двойного назначения через третьи страны, среди которых — Казахстан, Сербия, Турция, Армения, Азербайджан и Узбекистан, пишет Bloomberg. Впрочем, хотя объёмы экспорта из этих стран в Россию во втором полугодии нынешнего года стали сокращаться, они до сих пор превышают показатели, наблюдавшиеся до начала боевых действий на Украине, сообщает издание. Кроме того, Москва сама предпринимает шаги по обеспечению ввоза нужной ей продукции: на данный момент более 80% импорта высокоприоритетных товаров в страну приходится на Китай и Гонконг, а к тому же российским властям удалось создать новые цепочки поставок через такие страны, как Тайланд и Малайзия.