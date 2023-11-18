Hill: будучи глазами и ушами НАТО в Арктике, Норвегия стремится не провоцировать Москву

Норвегия называет себя глазами и ушами НАТО, однако стремится воздерживаться от наращивания военного потенциала, чтобы не провоцировать Россию, сообщает The Hill. При этом давление на страну возрастает: партнёры по НАТО ждут от Норвегии укрепления вооружённых сил и более агрессивного противостояния действиям России.
США рассматривает Норвегию как важнейшего партнёра в области безопасности, члена — основателя НАТО, который является северным флангом альянса и одним из членов, имеющих общую границу с Россией. Норвегия называет себя глазами и ушами НАТО. Страна следит за ядерными силами России в Арктике, но воздерживается от укрепления своей национальной обороны, чтобы не провоцировать Москву.
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, государственный секретарь США:Норвегия в течение многих лет является верным союзником Соединённых Штатов в НАТО. Мы стоим плечом к плечу в деле борьбы с российской спецоперацией на Украине.
Но норвежцы оказались втянутыми в оживлённые дебаты. Москва перевернула мир с ног на голову своей спецоперацией на Украине. Норвежские официальные лица заявляют, что пытаются придерживаться осторожной позиции, сдерживая Россию от любой агрессии, одновременно заверяя Кремль в том, что скандинавскую страну никогда нельзя будет использовать в качестве базы для нападения.
Но на Норвегию оказывается всё большее давление с целью дальнейшего наращивания своих вооружённых сил и более агрессивного противостояния действиям России. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО вынуждает Норвегию занимать всё более агрессивную позицию. Однако среди норвежских политиков и общественности глубоко укоренилась историческая позиция Норвегии как страны, живущей в мире и способствующей установлению мира.
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