Politico: главу МИД Норвегии отправили в отставку после громкого скандала
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в рамках перестановки в правительстве отправил в отставку министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт после того, как стало известно, что её муж совершал финансовые сделки, которые могли повлиять на её работу на посту министра, сообщает Politico.
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