Politico: главу МИД Норвегии отправили в отставку после громкого скандала

Министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт отправили в отставку после скандала с покупкой акций компании-производителя оружия Kongsberg Gruppen её мужем, пишет Politico. Комментируя отставку, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что правительству необходимо заботиться о доверии граждан.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в рамках перестановки в правительстве отправил в отставку министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт после того, как стало известно, что её муж совершал финансовые сделки, которые могли повлиять на её работу на посту министра, сообщает Politico.

В августе Хюитфельдт сама заявила, что её муж Ола Петтер Флем покупал и продавал акции компании-производителя оружия Kongsberg Gruppen, на что не имел права, будучи супругом министра. Политик призналась, что знала о том, что её муж владеет некоторыми акциями, но отметила, что не знала, с какими компаниями он связан. Ещё в августе она пообещала, что останется на посту. По данным норвежских СМИ, скандал стал одной из причин отставки Хюитфельдт.

«Доверие — это то, о чём мы должны заботиться и за что должны нести ответственность. Сегодня мы так и делаем», — прокомментировал отставку премьер-министр. Он пояснил, что правящая Лейбористская партия пострадала от скандала вокруг Хюитфельдт, который сказался на результатах прошедших недавно местных выборов.

Как отмечает Politico, скандал вокруг министра, которую многие называли протеже Стёре, быстро сказался на позициях партии: в сентябре она впервые за 99 лет проиграла на местных выборах правоцентристской оппозиции.