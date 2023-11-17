Пол Крейг Робертс: европейские страны для США не союзники, а «пленники», лишённые самостоятельности

Европейские страны по существу лишены суверенитета — они находятся под полным контролем Брюсселя и Вашингтона и не определяют свой курс ни по внешнеполитическим, ни по экономическим вопросам, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works американский публицист Пол Крейг Робертс. По мнению Робертса, в таких условиях НАТО становится для Америки инструментом обеспечения поддержки своих инициатив, а входящие в него страны выступают по существу «пленниками», которые играют роль союзников Штатов.

ПОЛ КРЕЙГ РОБЕРТС, публицист, экономист: Мне кажется, что у европейских стран больше нет национальной памяти. Я считаю, что они больше не являются суверенными государствами. И под пятой они не только у Вашингтона — они и во власти ЕС тоже. По существу они отказались от своего суверенитета в пользу ЕС и Вашингтона. Поэтому независимой от Вашингтона внешней или экономической политики у них нет. У них даже собственных валют нет, ведь евро — это наднациональная валюта, контролируемая Центробанком, не подотчётным ни одному из европейских правительств. Так что выходит, что суверенитета у них нет, это не суверенные народы, и они больше не имеют практически никакого значения.





Ну а НАТО — это просто способ для нас получать поддержку для достижения наших целей. Они наши пленники, и это, так сказать, создаёт картину того, будто у нас есть союзники.





Ну а остальной мир давно был приучен к тому, что западные страны занимают доминирующее положение. С какой поры? А с того момента, как турок остановили у ворот Вены в XVII веке. С тех пор Запад правил миром. Ну а у остального мира до сих пор остаётся в голове эта мысль — и благодаря этому Запад становится более могущественным, чем он на самом деле есть. Всё из-за этой идеи, которая прожила так много веков, — о том, что положение дел в мире определяет Запад. Такое положение он сейчас, разумеется, теряет, однако для того, чтобы идея ослабла и отпала, а на её место пришло что-то другое, нужно какое-то время, и этот процесс сейчас идёт.





Появление вызова со стороны России явно сковывает Запад, это очевидно. Перемены происходят — но вот так просто, по щелчку пальцев, они не случаются.

Дата публикации 15 ноября 2023 года.