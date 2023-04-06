Пол Крейг Робертс: неоконы ведут США к ядерной войне с Россией

Американские неоконсерваторы, которые давно управляют Соединёнными Штатами, осознанно идут на конфронтацию с Россией, пишет американский публицист Пол Крейг Робертс. По его словам, Москва теперь уверена, что Запад хочет её уничтожить, а потому готовится к возможному столкновению, которое вполне может быть ядерным.

Вашингтонские пропагандисты во всём обвиняют Россию, в том числе в наращивании напряжённости из-за отказа от договоров по ядерному сдерживанию, пишет на своём сайте Пол Крейг Робертс. Если на американских патриотов это ещё может возыметь действие, то сам Кремль видит, что это Вашингтон стремится убрать Россию как препятствие на своём пути к мировой гегемонии.

Автор статьи задавался вопросом, почему Москва не стала применять максимальную силу в отношении Украины, чтобы быстро положить конец конфликту. Он отвечает сам на этот вопрос: Кремль был убеждён вашингтонскими неоконсерваторами в неизбежности войны с США, что, конечно же, означает ядерную войну. «Кремль, вероятно, обеспокоен тем, что, если Россия использует имеющиеся в её распоряжении обычные силы, чтобы выбить Украину, результатом может стать прямое вмешательство США или НАТО до того, как Россия разместит большее количество своих гиперзвуковых ядерных ракет, а также системы ПВО С-500 и С-550, которые способны перехватывать и уничтожать ядерные ракеты Вашингтона», — пишет Пол Крейг Робертс. В отличие от российских гиперзвуковых ракет, которые случайным образом меняют курс и не могут быть перехвачены, ракеты Вашингтона сбить проще.

Автор статьи уверен: Кремль убеждён, что США хотят уничтожить Россию, и готовится к ядерной войне, и Путин неоднократно публично об этом заявлял. «Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, настолько безответственен, настолько глуп, чтобы убедить Кремль в том, что Вашингтон намерен уничтожить Россию». И тем более автор статьи удивлён, что заявления Путина не вызвали никаких обратных заверений со стороны Белого дома. «Когда Россия будет готова, США и столицам их марионеток в НАТО грозит уничтожение».

«Попытайтесь понять, какой огромный провал внешней политики США привёл Россию к такому отчаянному выводу. Здесь вы можете увидеть последствия высокомерия и надменности, о которых я подробно писал, со стороны совершенно нереалистичных неоконсерваторов, которые контролируют политику США».

И автор статьи не видит никакого выхода из сложившейся обстановки: неоконсерваторы контролируют все основные правительственные учреждения, американские СМИ, аналитические центры и фонды. Даже конгресс не имеет представления о реальной опасности.

Кремль оценил ситуацию и готовится уничтожить врага, который хочет уничтожить Россию. При этом он больше не верит и не доверяет Вашингтону, поэтому Москва не поверит никаким заверениям, даже если США их сделают.

Автор предполагает, что, возможно, «если бы всех неоконсерваторов уволили из правительства, русофобские мозговые центры закрылись, а военно-силовой комплекс допустил избрание президента, который тут же отправился бы в Москву, согласился бы на восстановление всех нарушенных договорённостей и убрал бы НАТО от границ России, ядерную войну можно было бы предотвратить». Но представить подобное практически невозможно, считает автор, ведь для этого нужен сильный лидер и СМИ, которые дали бы людям понимание ситуации.

Так что Пол Крейг Робертс предлагает своим читателям наслаждаться жизнью и не беспокоиться о будущем. «Неоконсерваторы позаботились, чтобы его не было».