Washington Times: Twitter уличили в «теневом бане» консерваторов
Вторая партия документов, опубликованных по инициативе владельца Twitter Илона Маска бывшей обозревательницей The New York Times Бари Вайс, ещё больше разоблачает левый уклон платформы, который всего за несколько недель до президентских выборов 2020 года привёл к сокрытию истории с ноутбуком Хантера Байдена.
Несмотря на предыдущие опровержения со стороны руководителей компании, скриншоты внутренних инструментов платформы показывают, что сотрудники Twitter применяли различные теги к учётным записям пользователей, чтобы без ведома последних заглушать инакомыслящие и зачастую консервативные голоса.
Однако новые документы доказывают, что эти обвинения зачастую были небезосновательными.
Из опубликованных документов, например, видно, что доктор Джаянта Бхаттачарья, профессор Стэнфордского университета, яро выступавший против карантина во время пандемии, был внесён в «чёрный список трендов». Кроме того, сотрудники Twitter поместили ведущего консервативного ток-шоу Дэна Бонгино в «чёрный список поиска».
Как напоминает The Washington Times, на прошлой неделе Маск начал публиковать внутренние документы компании, позволяющие общественности заглянуть за кулисы и ознакомиться с работой платформы с политическими деятелями, большинство из которых придерживаются левых взглядов.
В результате вновь зазвучали обвинения в том, что политическая цензура со стороны ИТ-компаний помогла президенту Байдену победить на выборах 2020 года. Это, в свою очередь, возродило планы конгрессменов-республиканцев начать борьбу с выявленным сговором, говорится в статье.
Ссылки по теме
-
Fox News: либеральные СМИ игнорируют доказательства цензуры в Twitter, обнародованные Илоном Маском
-
Кандидат в губернаторы Аризоны: демократы у власти довели Америку до фашизма
-
Washington Times: Маск раскрыл, как предыдущее руководство Twitter замалчивало историю с ноутбуком Хантера Байдена
-
NBC: Twitter заблокировал аккаунт Канье Уэста за антисемитские высказывания