Washington Times: Twitter уличили в «теневом бане» консерваторов

Twitter годами обвиняли в регулярном «теневом бане» консерваторов, однако компания всегда это отрицала, пишет The Washington Times. Тем не менее, согласно опубликованным документам компании, оказалось, что платформа действительно использовала внутренние инструменты, чтобы глушить консервативные голоса.

Соцсеть Twitter использовала набор инструментов, чтобы глушить консервативные голоса на платформе, помещая ведущих ток-шоу, активистов и даже уважаемых врачей в чёрные списки и ограничивая таким образом видимость их учётных записей, сообщает The Washington Times со ссылкой на свежеопубликованные документы компании.



Вторая партия документов, опубликованных по инициативе владельца Twitter Илона Маска бывшей обозревательницей The New York Times Бари Вайс, ещё больше разоблачает левый уклон платформы, который всего за несколько недель до президентских выборов 2020 года привёл к сокрытию истории с ноутбуком Хантера Байдена.



Несмотря на предыдущие опровержения со стороны руководителей компании, скриншоты внутренних инструментов платформы показывают, что сотрудники Twitter применяли различные теги к учётным записям пользователей, чтобы без ведома последних заглушать инакомыслящие и зачастую консервативные голоса.



Twitter годами обвиняли в регулярном «теневом бане» консерваторов, однако компания всегда это отрицала. Либералы высмеивали это обвинение как конспирологическую болтовню.



Однако новые документы доказывают, что эти обвинения зачастую были небезосновательными.



Из опубликованных документов, например, видно, что доктор Джаянта Бхаттачарья, профессор Стэнфордского университета, яро выступавший против карантина во время пандемии, был внесён в «чёрный список трендов». Кроме того, сотрудники Twitter поместили ведущего консервативного ток-шоу Дэна Бонгино в «чёрный список поиска».



Как напоминает The Washington Times, на прошлой неделе Маск начал публиковать внутренние документы компании, позволяющие общественности заглянуть за кулисы и ознакомиться с работой платформы с политическими деятелями, большинство из которых придерживаются левых взглядов.

Первая партия документов, опубликованная несколькими днями ранее, пролила свет на усилия компании замять историю с ноутбуком Хантера Байдена на платформе. Эти документы спровоцировали бурю негодования на Капитолийском холме и вновь привлекли внимание к «цензурному альянсу» между ИТ-компаниями и Демократической партией.

В результате вновь зазвучали обвинения в том, что политическая цензура со стороны ИТ-компаний помогла президенту Байдену победить на выборах 2020 года. Это, в свою очередь, возродило планы конгрессменов-республиканцев начать борьбу с выявленным сговором, говорится в статье.