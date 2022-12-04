Washington Times: Маск раскрыл, как предыдущее руководство Twitter замалчивало историю с ноутбуком Хантера Байдена

Владелец Twitter Илон Маск опубликовал внутренние документы компании, в которых говорится о том, как предыдущие руководители пытались замять историю с забытым в мастерской ноутбуком Хантера Байдена, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, ранее Маск написал, что при предыдущем руководстве соцсеть вмешивались в выборы, хотя и конкретно не заявил о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Владелец Twitter Илон Маск выложил обширный массив внутренних документов компании, показывающих, почему платформа всего за несколько недель до президентских выборов 2020 года в США начала скрывать публикации, в которых говорилось об истории с ноутбуком Хантера Байдена, пишет The Washington Times.



Поддразнив своих подписчиков обещанием раскрыть, «что на самом деле происходило с замалчиванием истории Хантера Байдена», Маск выложил ссылку на серию публикаций независимого журналиста Мэтта Тайбби.



В них говорилось о том, как предыдущее руководство компании планировало свои действия в ответ на статью New York Post с ныне уже подтверждённой историей о ноутбуке Хантера Байдена, сына нынешнего президента США.



По имеющейся информации, руководство Twitter действовало по запросам от обеих политических партий, но в основном от демократов, поскольку в самой компании преимущественно работали сторонники Демократической партии.



Twitter приложил огромные усилия, чтобы скрыть историю с ноутбуком, обозначив её как «небезопасную» и заблокировав пользователям возможность делиться ссылками на эту публикацию через прямые сообщения. Между тем, как отмечает издание, в разоблачениях Тайбби ничего не говорится о каком-либо конкретном влиянии со стороны государственных чиновников, которое привело бы к сокрытию истории на платформе.



Однако руководство Twitter обсуждало, как поступить с этой историей из-за шквала критики как со стороны пользователей, так и со стороны политических деятелей от обеих партий.



Тем не менее руководители приняли следующее решение: раз они не могут определить, были ли материалы по ноутбуку Хантера Байдена получены в результате хакерского взлома или нет, то, следовательно, эту информацию следует блокировать.



Ранее на этой неделе Маск в своей соцсети написал, что при предыдущем руководстве Twitter «вмешивался в выборы», хотя он конкретно не заявил о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.