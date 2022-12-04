Washington Times: Маск раскрыл, как предыдущее руководство Twitter замалчивало историю с ноутбуком Хантера Байдена

Владелец Twitter Илон Маск опубликовал внутренние документы компании, в которых говорится о том, как предыдущие руководители пытались замять историю с забытым в мастерской ноутбуком Хантера Байдена, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, ранее Маск написал, что при предыдущем руководстве соцсеть вмешивались в выборы, хотя и конкретно не заявил о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
Владелец Twitter Илон Маск выложил обширный массив внутренних документов компании, показывающих, почему платформа всего за несколько недель до президентских выборов 2020 года в США начала скрывать публикации, в которых говорилось об истории с ноутбуком Хантера Байдена, пишет The Washington Times.
Поддразнив своих подписчиков обещанием раскрыть, «что на самом деле происходило с замалчиванием истории Хантера Байдена», Маск выложил ссылку на серию публикаций независимого журналиста Мэтта Тайбби.
В них говорилось о том, как предыдущее руководство компании планировало свои действия в ответ на статью New York Post с ныне уже подтверждённой историей о ноутбуке Хантера Байдена, сына нынешнего президента США.
По имеющейся информации, руководство Twitter действовало по запросам от обеих политических партий, но в основном от демократов, поскольку в самой компании преимущественно работали сторонники Демократической партии.
Twitter приложил огромные усилия, чтобы скрыть историю с ноутбуком, обозначив её как «небезопасную» и заблокировав пользователям возможность делиться ссылками на эту публикацию через прямые сообщения. Между тем, как отмечает издание, в разоблачениях Тайбби ничего не говорится о каком-либо конкретном влиянии со стороны государственных чиновников, которое привело бы к сокрытию истории на платформе.
Однако руководство Twitter обсуждало, как поступить с этой историей из-за шквала критики как со стороны пользователей, так и со стороны политических деятелей от обеих партий.
Тем не менее руководители приняли следующее решение: раз они не могут определить, были ли материалы по ноутбуку Хантера Байдена получены в результате хакерского взлома или нет, то, следовательно, эту информацию следует блокировать.
Ранее на этой неделе Маск в своей соцсети написал, что при предыдущем руководстве Twitter «вмешивался в выборы», хотя он конкретно не заявил о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, если Запад продолжит игнорировать предупреждения относительно вовлечённости в украинский конфликт, это чревато боевой активностью на околоземной орбите.
В США не планируют фокусироваться на переговорах по восстановлению СВПД — Вашингтон намерен сосредоточиться на приписываемых Ирану поставках оружия и протестах в стране, заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Роберт Малли.
Ирландский политик Майкл Макнамара осудил высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сравнившей конфликт на Украине с историей ирландско-британских отношений. Он призвал её не отклоняться от курса, ради которого был создан Евросоюз — «чтобы поддерживать мир во всём мире».
Международный исследовательский центр Второй мировой войны (MRC) в словенском Мариборе намерен в 2023 году провести в Москве выставки, посвящённые бывшему концентрационному лагерю Шталаг XVIII-D (Stalag XVIII-D).
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien сообщил о намерении провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
Запасов оружия на складах немецкой армии «хватит на два дня боёв», пишет обозреватель The Times Оливер Муди. По его словам, ситуация с вооружениями ухудшилась во всех странах Европы, однако в Германии проблема ощущается особенно остро в свете многолетней политики сокращения финансирования бундесвера.