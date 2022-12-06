Кандидат в губернаторы Аризоны: демократы у власти довели Америку до фашизма

Федеральные власти США подавляют свободу слова, это известно уже давно. Потому в том, что аналогичными шагами не гнушаются и правительства штатов, нет ничего удивительного, заявила в интервью Fox экс-кандидат в губернаторы штата Аризона Кэри Лейк, комментируя сообщения о том, что её соперница-демократ Кэти Хобс обращалась к руководству «Твиттера» с просьбами блокировать неугодные ей публикации. Как отметила Лейк, в США под влиянием демократов сформировался фашистский режим — но народ Аризоны этого не потерпит.

А у нас сегодня в гостях Кэри Лейк. Большое вам спасибо, что к нам заглянули, Кэри. Предположу, что вы подозревали, что происходит что-то подобное — так каково вам теперь, когда всё это подтвердилось?

КЭРИ ЛЕЙК, кандидат в губернаторы штата Аризона (Республиканская партия): Честно говоря, меня теперь уже ничем не удивишь — но я всё-таки немножко удивилась. Мы же видели, что творилось с ноутбуком Хантера (Байдена, сына президента США. — ИноТВ) в 2020 году, знали, что за всем этим стоят Национальный комитет Демократической партии и люди Байдена, что они пытаются увести общественную дискуссию в сторону от жутковатого содержимого, обнаруженного на этом компьютере — так что нас и не должно удивлять, что власти штатов делают то же самое.





Это касается и моей соперницы (Кейти Хоббс, победила на выборах губернатора Аризоны в 2022 году. — ИноТВ), которую я ещё год тому назад требовала выйти из выборов в связи с конфликтом интересов — нисколько не удивилась, узнав, что и её аппарат затыкает людям рты.





Нам и самим рты затыкали: мою страницу в «Твиттере» на какое-то время блокировали из-за того, что один из моих твитов, опубликованных в ходе предвыборной кампании, кому-то не понравился — и мне в связи с этим очень интересно, кто же за этой блокировкой стоит. В итоге чтобы вернуть себе возможность поддерживать связь со своими подписчиками и сторонниками, нам пришлось во разгар кампании один твит удалить.





С «Твиттером» происходит страшное. Эта соцсеть стала пропагандистским органом нашего правительства, и мы обязаны немедленно очнуться и потребовать, чтобы нам вернули какую-то часть контроля над тем, что в этом правительстве и в ФБР происходит. И мы сегодня обсуждаем «Твиттер» — но давайте тогда обсудим и «Фейсбук». А что насчёт Tik-Tok? Всё это окажется настолько глубинным вопросом, что люди, как мне кажется, будут возмущены, узнав всю подноготную. Не терпится узнать, какие цензурные шаги они предпринимали в нашем отношении по теме коронавируса, когда была угроза для жизни людей, когда на наших детей напяливали маски. Возмутительно просто.

Да и вакцин это касается тоже. По-быстрому спрошу: как вообще может существовать демократия в стране, правительство которой подавляет свободу слова? Как такую страну вообще можно называть демократической?

КЭРИ ЛЕЙК: Если не ошибаюсь, такое называется фашизмом — а ведь они нас обвиняют в том, что мы фашисты. Они три года твердили: «Россия, Россия, Россия», развивали этот сюжет о «сговоре» — но ни о ноутбуке Хантера, ни о проблемах с нашей избирательной системой, которые были нами выявлены в 2020 году, а затем вновь проявились в 2022-м, они говорить не захотели.





Когда же мы наконец всерьёз поговорим о том, что на самом деле не так с нашей страной? Времени у нас осталось немного. Как там говорят в «Твиттере» — что там обычно говорят, «мы в работе», «мы прямо сейчас этим займёмся»? Ну так вот в Аризоне мы начинаем всем этим заниматься, и наше население уже сыто этим по горло. Нас достали и аппарат Кейти Хоббс, и аппарат секретаря штата со всеми их делишками — и мы начнём сопротивляться. Мы готовим по вопросу выборов ряд исков, потому что не согласны, чтобы выборы у нас организовывались так же, как это делается в странах третьего мира. Слишком уж много в нашей стране того, что необходимо уберечь, чтобы у нас вот так обставляли выборы.

Желаю вам успеха! Думаю — ну или надеюсь, — что с этим согласятся все наши граждане. С нами была Кэри Лейк. Очень приятно было вас увидеть, спасибо вам!

КЭРИ ЛЕЙК: Вам спасибо!

Дата выхода в эфир 05 декабря 2022 года.