Зарубежные аналитики приходят практически к единогласному выводу: Россия процветает, сообщает Le Monde. По словам газеты, Кремль получает одну хорошую новость за другой как во внешней, так и во внутренней политике. Успехи на Украине, рост экономики, стабильная политическая и социальная жизнь, а также новые дипломатические отношения — для полного счастья России не хватает только переизбрания Трампа, считает французское издание.

«Москва держится» — таков практически единодушный вывод российских и зарубежных аналитиков под конец 2023 года, утверждает Le Monde. Более того, по словам французского издания, «по всем направлениям картина одинакова»: Кремль получает одну хорошую новость за другой как во внешней, так и во внутренней политике.

В украинском конфликте очевидный перелом наступил в июле этого года, когда всему миру стало ясно, что украинское контрнаступление не оправдало надежд Киева и его союзников. В то же время Россия «справилась со всеми потрясениями, вызванными военными действиями, в том числе и с теми, которые не ожидались», заявляет Le Monde. Страна привела себя в боевой порядок и заняла выгодную позицию. Теперь время «на её стороне».

На экономическом фронте катастрофы, которую ожидали западные эксперты, так и не произошло. Москва смогла адаптировать свои логистические и производственные системы, чтобы успешно противостоять западным санкциям, а также с этой целью заручилась поддержкой третьих стран.

Более того, отмечает французское издание, в 2024 году Россия планирует увеличить свой военный бюджет на 70% по сравнению с 2023 годом, который и так был отмечен резким ростом. В октябре глава украинской военной разведки Кирилл Буданов оценил, что теперь российская экономика способна поддерживать военные действия «без особых усилий как минимум до 2025 года».

Ситуация совершенно стабильна и в социальном плане, пишет Le Monde. Социологические опросы показывают «сплочённые ряды россиян», среди которых не наблюдается никакого недовольства внешней политикой государства.

Что касается дипломатического уровня, Россия преуспевает и на этом фронте: Кремль не оказался в той изоляции, в которую его так рассчитывал загнать Запад. По словам газеты, «доброжелательность и заинтересованность значительной части мирового Юга оставляет Москве значительное пространство для манёвра как в дипломатическом, так и в экономическом плане».

Таким образом, единственное, чего сейчас не хватает России для полного удовлетворения, — это переизбрания Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году, отмечает Le Monde. Хотя, как показывают опросы населения США, в скором времени Москву может ожидать и этот «подарок небес», который ознаменует для США полный уход с европейского театра военных действий.