Лишения ради «Щелкунчика»: Times — об огромных очередях в Большой театр

Большой театр не сумел справиться с наплывом театралов, желающих в новогодние праздники увидеть знаменитый балет Чайковского: на кассах театра несколько дней скапливались очереди из сотен человек, которым приходилось много часов выстаивать на холоде, пишет The Times. Впрочем, некоторые россияне подобное испытание оценили всё же положительно — и это явно связано с тем значением, которое в русской культуре придают «лишениям во имя искупления», полагает корреспондент британского издания.

«Щелкунчик» Чайковского по праву считается одним из неизменных атрибутов новогодних праздников в России — однако в этом году москвичам пришлось ради попадания на постановку балета, ставшего ещё популярнее в связи с «ограниченным доступом к импортным развлечениям», вставать в специальную очередь на получение места в билетной очереди, сообщает The Times.

«К сожалению для россиян, высокому творческому уровню Большого профессионализм его обслуживающего персонала соответствует не вполне — последнему уже не один год никак не удаётся обеспечить достаточно надёжную систему продажи билетов через интернет, которая сможет справляться со спросом, — разъясняет корреспондент британской газеты. — После целой серии компьютерных сбоев администрация театра приняла решение снизить нагрузку на билетёров, начав раздавать пронумерованные браслеты, которые дают зрителям право на место в очереди за билетами. Попав в очередь, потенциальные покупатели имеют право приобрести два билета на человека — и только предъявив паспорт. Но в таком плане был небольшой изъян: упомянутые браслеты всё равно нужно раздавать физически, из-за чего появилась вторая очередь уже за право на место в билетной очереди — притом что попадание ни в ту, ни в другую не гарантирует, что человеку удастся купить билет».

Билетёрам, большинство из которых — пожилые поклонники изящных искусств, удаётся отпускать около 350 билетов в сутки, после чего они закрывают кассу перед носом у толпящихся перед театром сотен людей, простоявших много часов на холоде, и всем этим «бедолагам» придётся на следующий день начинать весь процесс заново, пишет журналист.

Вместе с тем общественного негодования подобная ситуация не вызывает — напротив, многие представители московской публики даже прониклись таким «выдающимся проявлением выносливости», что, несомненно, связано с особым отношением к паломничеству и лишениям во имя искупления грехов в русской культуре, по сей день испытывающей большое влияние православия, рассуждает автор. В итоге акт покупки билета и его запечатление для соцсетей стало считаться чем-то вроде «почётного знака, свидетельствующего об истинной любви к искусству», иронизирует журналист.

«За восемь часов в кассу попали где-то 350 человек. Система это скверная, особенно если учесть, какая на улице температура. Чтобы на такое пойти, нужно иметь большое желание — и большую любовь к театру», — написала, к примеру, пользовательница соцсетей Марина, приложив к тексту фотографию своих билетов на фоне Большого театра.

«Решила, что пора принять участие в квесте «Достань билеты на «Щелкунчика» или умри», — поведала под аналогичным снимком ещё одна счастливая обладательница билетов по имени Олеся.

Впрочем, другим театралам подобный опыт пришёлся не по вкусу— его даже сравнили с очередями, которые приходилось в советские времена выстаивать за «американскими джинсами или финскими сапогами», говорится в материале The Times. «Мой квест начался в 20:00, когда я, будто псих какой-то (а иначе и не скажешь), пошёл в кассу Большого, облачившись в термобельё, тёплые носки, дублёнку и зимнюю шапку. Там уже было двести человек, — цитирует издание пользователя соцсетей Евгения Круглова. — Регистрация на получение браслета началась в семь утра, и к вечеру в кассу стояли уже где-то тысяча человек».

«Ни разу в жизни в таком ужасном квесте не участвовал, — продолжил Евгений. — Три часа отстоял на холоде и получил розовый браслетик, который всего лишь даст мне возможность купить билет на балет, который я хочу посмотреть. В результате у меня сопли, кашель, и голос охрип». Впрочем, позднее публикация Круглова была удалена, подчёркивает корреспондент The Times.