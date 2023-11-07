WP: Запад не собирается вечно поддерживать Киев — не хочет рисковать ядерной войной с Россией

Сторонникам Украины необходимо «переосмыслить своё видение победы», потому что конфликт, очевидно, закончится не в их пользу, пишет The Washington Post. Сегодня Украина находится в худшем положении, чем в ноябре прошлого года, однако на помощь союзников надеяться не стоит: они не собираются развязывать прямую войну с Россией и рисковать ядерным ударом только ради помощи Киеву.

Киеву и его союзникам необходимо переосмыслить своё видение победы — пора трезво оценить ситуацию и понять, что поражение неизбежно, утверждает The Washington Post. По словам обозревателя издания, сегодня Украина находится в худшем положении, чем в ноябре прошлого года: её войска измотаны, запасы оружия на исходе, а западная общественность всё чаще ставит под сомнение оказание дальнейшей поддержки Киеву.

Существование проблемы признают и в самом руководстве Украины: по мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, «контрнаступление Украины, на которое Запад возлагает большие надежды и ради которого вкладывает миллиарды долларов в вооружение, вряд ли приведёт к решительному перелому». При этом отчасти вина за поражение лежит на самих союзниках. Так, по словам Залужного, администрация США не всегда оказывала решительную и своевременную помощь Киеву: ракеты дальнего радиуса действия и танки «были наиболее актуальны для Украины в прошлом году, однако появились они только в этом», — отметил генерал в интервью журналу The Economist.

Как подчёркивает американское издание, такое положение дел «можно было предвидеть». Год назад генерал США Марк Милли предложил урегулировать конфликт путём переговоров, заявив, что «в военном отношении его уже не выиграть». Однако администрация Байдена отвергла слова Милли, заверив Киев в том, что будет поддерживать его столько, сколько потребуется.

На сегодняшний день всё больше западных официальных лиц выражают своё несогласие с поддержкой Украины. Члены конгресса от республиканцев, в том числе спикер палаты представителей Майк Джонсон, активно выступают против законопроектов о помощи Украине, выражая вполне обоснованные опасения относительно «жизнеспособности американской стратегии». «Амбиции внешнеполитического руководства в отношении России отражают классическую стратегическую несостоятельность», — пишет обозреватель The Washington Post. «Если бы администрация сформулировала конечный результат и план по его достижению, сопротивление конгресса помощи Украине могло бы прекратиться».

Вместо того чтобы продолжать надеяться на неосуществимое, американское издание призывает украинцев «переключиться с мечты о победе на подготовку к жизни в тупике». Несмотря на все свои слова, США не собираются поддерживать Украину в ущерб своим интересам: у них нет никакого стремления к прямой войне с Россией. Как утверждает газета, «победа России на Украине станет страшным ударом по интересам США, но не настолько страшным, чтобы рисковать ядерной войной». Поэтому вместо того, чтобы по-прежнему слепо полагаться на своих союзников и их помощь, украинцам стоит пересмотреть свои цели и возможности: «высмеивать и снисходительно относиться к скептикам уже не получится — проблема не в них, а в стратегии», пишет The Washington Post.