Обозреватель АС: США пора вернуть войска домой и защищать Америку, а не далёкие форпосты по всему миру

Вашингтону следует вернуть свои войска домой, а не становиться активным участником боевых действий в Сирии, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу на страницах журнала The American Conservative. По его мнению, задача американских вооружённых сил заключается в защите Америки, а не далёких форпостов на пустынных территориях своей квазиимперии по всему миру.

В разгар происходящих в мире вооружённых конфликтов администрация Джо Байдена приняла решение о нанесении авиаударов по якобы связанным с Ираном силам, поддерживающим сирийское правительство. Официальные лица в Вашингтоне в типичном оруэлловском стиле заявили о «самообороне», пытаясь оправдать американские вторжения и незаконную оккупацию Сирии, разграбление ресурсов страны и введение санкций против её правительства, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу на страницах журнала The American Conservative.

Неясно, сколько ещё военных конфликтов хочет Белый дом. Соединённые Штаты уже ведут опосредованную войну против обладающей ядерным оружием России, которая может в любой момент перейти в горячую фазу, вне зависимости от намерений Вашингтона. США демонстративно предоставляют разведданные, обучение и оружие ВСУ. Риск обострения ситуации со стороны Москвы, для которой на Украине на карту поставлено гораздо больше, чем для США, велик.

Вашингтон также полон разговоров уже о реальной, а не опосредованной войне против другой серьёзной военной державы, обладающей ядерным оружием. Для Китая Тайвань является его неотъемлемой частью. В это же время Вашингтон едва скрывает своё «обязательство» по защите островного государства, находящегося примерно в 100 милях от побережья Китая, что может вызвать ситуацию, аналогичную «кубинскому кризису», отмечает автор статьи.

Тем не менее Вашингтон продолжает жертвовать жизнями американцев, материальными средствами и авторитетом ради едва заметных целей на Ближнем Востоке. Вмешательство в ожесточённую гражданскую войну в Ливане стоило жизни сотням морских пехотинцев США. Поддержка израильской колонизации палестинских земель сделала американцев мишенью для террористов. Вторжение в Ирак привело к гибели тысяч и ранениям десятков тысяч военнослужащих США и их союзников, а также превратило страну в могильник, где погибли сотни тысяч мирных жителей.

Использование надуманных «гуманитарных» претензий с целью свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи десятилетие спустя оставило это ныне ожесточённое и разделённое государство в руинах. Поддержка войны Саудовской Аравии против Йемена опустошила беднейшую страну региона, унеся жизни сотен тысяч человек, не говоря о неудачной попытке США свергнуть сирийского лидера Башара Асада. По сути, США продолжают оккупировать Сирию, хотя эта страна не служит никаким интересам американской безопасности, не имея минимальной стратегической ценности для Соединённых Штатов.