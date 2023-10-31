Обозреватель Politico: США не готовы к войне великих держав

Пока Россия и Китай активно укрепляют свои вооружённые силы, США недостаточно выделяют на оборону, а их модель вооружённых сил, состоящих исключительно из добровольцев, делает армию слишком малочисленной, пишет обозреватель Politico Эндрю Михта. В связи с этим политолог призывает США увеличить расходы на оборону и переосмыслить существующую политику расходования средств и формирования вооружённых сил.

Речь, произнесённая президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете по ситуации в Израиле и на Украине, ознаменовала ключевой момент в углублении конкуренции между «Соединёнными Штатами и их союзниками», с одной стороны, и «осью диктатур, объединяющихся вокруг России, Китая, Ирана и Северной Кореи», с другой, пишет обозреватель Politico Эндрю Михта.

Как отмечает американский политолог, эта речь фактически объединила конфликт на Украине и войну на Ближнем Востоке в два театра одного и того же конфликта. Если в вооружённый конфликт на Ближнем Востоке вмешается «Хезболла», это заставит США задействовать ещё больше и без того ограниченных военных ресурсов. Более того, с большой долей вероятности в ближайшие несколько лет или даже раньше откроется и третий театр военных действий, которым станет Тайвань.

Китай активно наращивает свои вооружённые силы: Военно-морской флот Народно-освободительной армии страны уже численно превосходит Военно-морской флот США, численный состав сухопутных войск неуклонно растёт, а ядерный арсенал увеличивается. В то же время Россия наращивает объёмы производства бронетехники, восстанавливая повреждённую технику с поля боя и создавая новое вооружение. Кроме того, за полтора года спецоперации на Украине российская армия научилась сражаться и проводить мобилизацию одновременно.

«Проще говоря, противники Америки готовятся к войне», — утверждает Михта. И, как полагает политолог, США к ней не готовы, так как пока даже не способны признать, что «Китай и Россия наращивают свои вооружённые силы не для сдерживания, а для нападения». По его словам, сейчас это утверждение должно стать отправной точкой любого обсуждения расходов на оборону США и их союзников.

«Тревожным сигналом» для страны Михта называет колоссальные расходы на оружие и боеприпасы и необходимость в большом количестве военнослужащих на Украине. США должны задаваться вопросом, соответствует ли их модель вооружённых сил, состоящих исключительно из добровольцев, задаче создания необходимого им военного потенциала. Но это проблема не только США — модель профессиональных вооружённых сил, которые состоят только из добровольцев, стала доминирующей во всех странах Запада.

Подобная модель делает вооружённые силы слишком малочисленными, чтобы реагировать на конфликты как в Атлантическом, так и в Тихом океанах — на двух взаимосвязанных театрах военных действий, которые будут определять исход любого будущего глобального конфликта. В связи с этим очень важно, чтобы США увеличили свои расходы на оборону и переосмыслили, на что тратят средства и как формируют свои вооружённые силы, считает Михта. В прошлом году в армии страны недосчитались 25% добровольцев, в этом году также наблюдается острая нехватка новобранцев.

Сдерживание в Европе и Азии требует постоянного размещения сил, а не ротационного присутствия, которое автор называет лишь временной мерой. Михта призывает сделать новым направлением НАТО «сдерживание и коллективную территориальную оборону в Европе», предупреждая, что от этого зависит выживание альянса в современных реалиях. Развернуть свои силы США и их союзники должны и в Азии, что важно для стабилизации региона.

Более того, политолог в своей статье для Politico призывает Вашингтон решить, какие геополитические центры имеют решающее значение для внутренней безопасности и процветания. Также он указывает на необходимость вернуть приоритеты национальной безопасности в процесс принятия решений в области экономической политики.