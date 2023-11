WSJ: спрос растёт быстрее производства — Запад опасается дефицита оружия из-за Израиля и Украины

В странах Запада нарастают опасения по поводу конкуренции за военные ресурсы в условиях ограниченных производственных мощностей и продолжающихся конфликтов, в которых участвуют Израиль и Украина, пишет The Wall Street Journal. Представители оборонной сферы обеспокоены тем, что в таких условиях снарядов и другого вооружения может оказаться недостаточно для снабжения всех союзников, и требуют от властей активизировать усилия по наращиванию производства, сообщается в статье.

Продолжающиеся военные конфликты повышают спрос и цены на оружие на Западе, вызывая опасения по поводу его нехватки. В результате в США и Европе усиливается давление и всё чаще звучат требования активнее наращивать производства, сообщает The Wall Street Journal. Представители западных оборонных ведомств обеспокоены тем, что артиллерийских снарядов и другого оружия может вскоре не хватит, чтобы оказывать достаточную поддержку и израильским, и украинским властям, поясняется в статье.



Это волнует и специалистов по планированию в рядах НАТО, хотя Израиль не является членом альянса. Однако США и некоторые другие европейские страны поставляют ему военную технику. Одновременно Североатлантический альянс продолжает оказывать военную поддержку Украине. И перспективы того, что сразу два конфликта будут потенциально требовать всё больше оружия и военной техники из одних и тех же запасов или цепочек поставок, начинает всё больше беспокоить чиновников, отмечается в статье.



Конечно, существуют опасения по поводу конкуренции за военные ресурсы на фоне ограниченных производственных мощностей, пояснил Йоран Мортенссон, генеральный директор Шведского управления оборонной техники, которое занимается закупками для Министерства обороны Швеции. «В Европе и США возникнет ещё большая потребность в этих ограниченных производственных мощностях», — также предупредил он.



Мортенссон выступил в кулуарах Промышленного форума НАТО, на котором собираются правительственные чиновники, военные и руководители оборонной промышленности. В этот раз на форум прибыло более 800 участников. Швеция проводила у себя эту встречу в качестве кандидата на вступление в НАТО, поскольку надеется вскоре стать полноправным членом альянса, говорится в статье.



После начала российской спецоперации на Украине оборонные подрядчики на Западе увеличили производство. Однако его объёмы по-прежнему остаются ниже текущего уровня расходов боеприпасов и техники, в которой нуждаются украинские силы, пишет The Wall Street Journal.



Оборонная промышленность стран — членов НАТО не имеет на данный момент достаточных резервных мощностей, чтобы реагировать на кризисы, подобные нынешнему, заявил во время своего выступления на форуме генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он также призвал активно наращивать арсенал, чтобы обеспечивать наличие необходимых запасов в момент нужды, сообщается в статье.



Однако большинство западных компаний уже и так производят на пределе своих существующих мощностей, поэтому следующим шагом должны стать новые инвестиции. Об этом заявил Эса Рауталинко, исполнительный директор финской группы вооружений Patria. По его словам, на ввод новых объектов в эксплуатацию может потребоваться ещё от двух до пяти лет.



И поскольку спрос уже растёт быстрее, чем производство, цены на некоторые товары также резко возросли, подчёркивается в статье. Например, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стандарта НАТО, одно из самых основных вооружений Запада, раньше обходились примерно в $2100 за штуку, рассказал на форуме НАТО голландский адмирал Роб Бауэр, главный военный советник Столтенберга. Однако в данный момент цена на них выросла в четыре раза и составляет уже около $8400, по его словам.



Западные политики также призывают оборонные компании расширить мощности и ускорить производство. В частности, об этом недавно заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая в Брюсселе, сообщает The Wall Street Journal. В свою очередь, представители оборонной отрасли требуют предоставить им гарантии того, что спрос не упадёт после прекращения боевых действий, что приведёт к резкому сокращению инвестиций, как это уже случалось в прошлом.

В последние месяцы власти США начали вкладывать миллиарды долларов в модернизизацию заводов для производства большего количества ракет, снарядов и ракетных двигателей. В частности, были заключены контракты на поставки вооружений для Украины и для пополнения запасов США общей стоимостью почти $25 млрд. Глава по закупкам Пентагона Билл Лапланте также призвал европейские страны подписывать больше контрактов для стимулирования военной промышленности.



Европейские правительства тоже разместили некоторые новые заказы, но не в масштабах Пентагона, отмечается в статье. Весной Евросоюз пообещал предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение одного года, но явно отстаёт от выполнения этой цели, отметила Каллас. Швеция и три другие страны Северной Европы ранее в этом месяце объявили о формировании общего заказа на 155-миллиметровые снаряды для Киева на сумму примерно $54 млн. Но учитывая цены, которые назвал Бауэр, это позволит поставить менее 7000 снарядов, подчёркивается в статье.



Как считает Рауталинко, призыв европейских правительств к промышленности взять на себя инвестиционную ответственность ещё до подписания контрактов является ошибочным и не позволит эффективно повлиять на ситуацию. «Мы не можем сделать этого без видения перспектив долгосрочного спроса, это же не розничная торговля», — подчеркнул эксперт.



По его словам, неопределённости добавляет и тот факт, что влияние ближневосточного конфликта ещё не дошло напрямую до обсуждений среди представителей оборонной промышленности в Европе. По его словам, европейцы пока могут рассматривать эту войну лишь как проблему Израиля и США, однако это было бы серьёзной ошибкой. «Всё взаимосвязано. Если США оказывают помощь Израилю из своих запасов, значит, что-то где-то сократится», — констатировал он.



Пока в обоих конфликтах используются разные вооружения, но ситуация может измениться, если военные действия распространятся на территорию Израиля, предупреждают эксперты. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, США на сегодняшний день являются крупнейшим поставщиком военной техники и финансовой поддержки для Израиля, хотя и Германия считается крупным поставщиком.



Как прогнозирует компания General Dynamics, крупнейший производитель артиллерийских снарядов в США, израильский конфликт повысит спрос на оружие, уже поднятый из-за Украины. «Самый важный момент, который следует выделить, и он уже выделяется, — это артиллерия», — сказал финансовый директор Джейсон Эйкен, комментируя недавний запрос на дополнительное финансирование в размере $106 млрд от Белого дома, который включает дальнейшую поддержку Украины, Израиля и Тайваня. По его словам, конфликт в Израиле только усилит давление в этой сфере.



Пентагон уже отправил обратно в Израиль некоторые запасы своих снарядов, перебазированные в этом году для пополнения арсенала американских сил в Европе, сообщил на этой неделе высокопоставленный представитель Министерства обороны США. Компания Boeing также недавно направила в Израиль ряд поставок, включая бомбы малого диаметра и комплекты боеприпасов для прямой атаки. Обычно их отправляют по морю, однако они были доставлены в срочном порядке по воздуху, поясняется в статье.



Компания General Dynamics также заявила, что ей удалось увеличить производство артиллерийских снарядов и других боеприпасов быстрее, чем ожидалось, чему способствовали инвестиции Пентагона в новые мощности. По словам её официальных представителей, планируется ежегодно производить около 1 млн снарядов, что означает пятикратное увеличение мощностей.



Ранее ожидалось, что в этом году её продажи в Европе в лучшем случае останутся на прежнем уровне. Однако они уже выросли на 15%, чему способствовали новые заказы на снаряды, а также на бронетехнику и военные мосты. «Честно говоря, мы не видим сигналов о том, что спрос будет замедляться», — заключил Эйкен.