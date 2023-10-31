Focus: новый ближневосточный конфликт станет «определяющим моментом» в борьбе США за сохранение мирового господства

Палестино-израильский конфликт застал США в самый неподходящий момент, пишет Focus. Ведь американцы сейчас страдают, причём не из-за главы Кремля Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина или ХАМАС, а из-за самих себя. Без какого-либо ощутимого внешнего воздействия Америка теряет былую притягательность, переживает военный и экономический упадок, а также лишается морального и культурного влияния в мире. И новый ближневосточный конфликт станет «определяющим моментом» в борьбе Вашингтона за сохранение мирового господства.

США стремительно утрачивают влияние в мире и нынешняя война между Израилем и Палестиной может стать для них решающей, пишет Focus. По всему Ближнему Востоку стремительно распространяются антиамериканские и антисемитские настроения. Авторитет Вашингтона испытывается на прочность и в других регионах: на Украине и в Индо-Тихоокеанском регионе.

И это испытание застало США в самый неподходящий момент, продолжает немецкое издание. Ведь страна страдает — причём не из-за Путина, Си Цзиньпина и ХАМАС, а из-за себя самой. Без какого-либо ощутимого внешнего воздействия Америка теряет былую притягательность, переживает военный и экономический упадок, а также лишается морального и культурного влияния в мире.

И всё потому, что мягкая сила США больше не работает. Прошли те времена, когда люди по всему миру боготворили актрису Мерлин Монро, следили за высадкой на Луну, за поединками американских боксёров Джо Фрейзера и Мухаммеда Али, а также восхищались красотой демократии времён президентов Джона Фицджеральда Кеннеди, Рональда Рейгана или Билла Клинтона.

Сейчас все отчётливо видят, что американская экономическая система отнюдь не идеальна, пишет Focus. Ведь она породила целый класс бесправных граждан, у которых нет возможности зарабатывать. Между супербогатыми и бедными пропасть размером с Великий каньон. А где-то по его краям шаткой походкой ступает средний класс, опасаясь сорваться в любой момент.

Также в последние годы всё больше складывается впечатление, что активнее всего американцы воюют сами с собой. Каждый год в результате перестрелок погибает больше 40 тыс. граждан США. Массовые убийства происходят в школах, ресторанах и просто на улицах. И власти не в состоянии их остановить. Жертв оплакивают, но ничего не предпринимается. «Страна свободных» стала страной снайперов и серийных убийц.

Бывший президент США Дональд Трамп проводил политику под лозунгом «Америка на первом месте», но и его преемник Джо Байден продолжил тот же курс. Даже со своими друзьями, например Германией, Вашингтон сейчас обращается как с противниками, принимает законы с целью переманить к себе европейские компании. «Большой брат» обижает младших и братская любовь угасает, констатирует автор.

Не получается у США завести друзей и на так называемом глобальном Юге, отмечает издание. Быстрый выход из Афганистана, политический скандал по поводу продления военной помощи Украине, бессердечность по отношению к Африке — Америка, которая была до этого открыта миру, сейчас сложила руки на груди. Теперь в американцах видят не гарантов свободы и братства, а представителей эгоизма и национализма. Даже Индия, самая крупная демократия на планете, не присоединилась к антироссийским санкциям.

И новый ближневосточный конфликт станет «определяющим моментом» в борьбе США за сохранение мирового господства. «Вулкан, который мы называем духом времени, извергает лаву и пепел на «сияющий град на холме» — как Рейган назвал Америку, заступая на пост президента. Это мистическое место не пропало, но покосилось. Поэтому в эти дни Америка борется не только за Израиль, но и за саму себя», — заключает Focus.