DW: Россия и Китай хотят помочь Западу избежать глобальной войны — но США из принципа не идут на диалог

Пока Россия и Китай стараются помочь Западу найти выход в ситуации с Израилем, США продолжают двигаться к глобальной войне, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works. По его мнению, Америка почему-то возомнила себя тем, кто «определяет ось зла»: в этот список Байден включил Россию, Иран, КНДР и Китай. Поэтому теперь ни о каком диалоге не может быть и речи: США предпочитают путь войны, а не дипломатии.
Мы знаем, что сейчас происходит между Израилем и арабскими странами. А что касается России и Китая, как вы оцениваете их отношение к происходящему в Израиле?
ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Мне кажется, они пытаются понять, могут ли они помочь Западу найти выход. Потому что они понимают, что дело идёт к настоящей глобальной войне, в которую будут вовлечены и они в том числе. Знаете, если послушать американских политиков — они говорят о России и Китае так, как мы никогда не говорили даже во время холодной войны. Мы не обязательно называли Советы и Китай нашими врагами, мы называли их нашими противниками. Но, например, Ричард Никсон поддерживал связь с Леонидом Брежневым во время войны Судного дня в 1973 году.
Сейчас у нас такого диалога нет. И Запад считает себя тем, кто определяет ось зла, как это сделал на днях Джо Байден. Россия, Иран, Северная Корея и, кажется, Китай. Когда вы определяете такую ось зла, ни о каком диалоге и речи быть не может, потому что единственное решение в отношении чистого зла — это его уничтожение.
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