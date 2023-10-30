Die Welt: в случае поставки у Украины уйдут месяцы, чтобы научиться пользоваться ракетами Taurus

Украина уже давно просит Германию поставить ей крылатые ракеты типа Taurus KEPD 350, но в Берлине не спешат совершать такой шаг, пишет Die Welt. Ведь он может привести к обострению и расширению конфликта. При этом даже если бы немцы отправили Киеву это вооружение, понадобились бы месяцы для того, чтобы обучить солдат ВСУ навигации и интегрировать вооружение в используемые боевые системы. Обычно это занимает от одного года до полутора лет, рассказал глава производственной компании Taurus Systems Йоахим Кнопф.

Украина уже давно просит Германию поставить ей крылатые ракеты типа Taurus KEPD 350, пишет Die Welt. Но глава ФРГ ещё в начале октября заявил, что не готов пойти на такой шаг из-за опасений по поводу возможности обострения или расширения конфликта. При этом даже если бы немцы прямо сейчас согласились отправить это вооружение Киеву, потребовались бы месяцы для того, чтобы начать ими пользоваться.

Сначала необходимо обучить солдат навигации, а также интегрировать ракеты в используемые боевые системы, пояснил глава производственной компании Taurus Systems Йоахим Кнопф. К примеру, вооружение может быть использовано на бомбардировщиках Су-24. «Обычно интеграция вооружения в боевую платформу занимает от одного года до полутора лет», — пояснил Кнопф.

Дальность поражения ракет Taurus составляет более 500 км, продолжает немецкое издание. По этому показателю они не уступают и даже превосходят французский и британский аналоги Scalp и Storm Shadow. С помощью «таурусов» Киев сможет поражать цели в Крыму*, наносить удары по тыловым линиям обеспечения, а также бункерам, так как ракеты обладают повышенной пробивной способностью в отношении оборонительных сооружений.

При этом если будет принято соответствующее политическое решение, дальность полёта ракет или зону их применения можно будет ограничить. Технология так называемого геозонирования позволяет задавать границы территорий, где будет нельзя использовать вооружение. По имеющейся неточной информации, на данный момент из когда-то поставленных бундесверу 600 «таурусов» к запуску готовы только 150.

Не исключена также возможность возобновления производства ракет, но сначала власти Германии должны разместить заказ. Но даже если они это сделают, понадобится «как минимум год» для того, чтобы запустить производство, объясняет Кнопф. К тому же создание вооружения может усложнить дефицит электронных комплектующих.

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

