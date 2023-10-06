DN: у шведской армии дефицит снаряжения — главком ВС страны признал свой «провал»

Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден признался, что не смог обеспечить солдат и офицеров шведской армии ботинками, дождевиками, защитной одеждой и другим личным снаряжением, о чём он заявил в интервью изданию Dagens Nyheter. По словам военачальника, «вызовы» были недооценены, а экипировка была заказана не своевременно и не в полном объёме.

Шведская армия готова стать частью контингента НАТО в Латвии. Но если членство в военном блоке и дальше будет откладываться, то это вызовет сложности как для скандинавской страны, так и для всего Североатлантического альянса, предостерегает главнокомандующий Вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью газете Dagens Nyheter.

Как отмечает издание, впервые в истории Швеции главнокомандующий североевропейского государства принимает участие в коллективной обороне сил НАТО. Интеграция королевства идёт полным ходом посредством работы в различных комитетах, проведении военных учений и различных визитов. В то же время неясно, когда Швецию впустят в НАТО Турция и Венгрия. По мнению Бюдена, было бы «неправильно» не включать в альянс Швецию с её территорией и вооружёнными силами, поскольку шведская сторона не принимает участия в разработке общего оборонного планирования НАТО.

Одновременно с членством в НАТО для ВС Швеции важным моментом будет состояние инфраструктуры в виде портов, аэродромов, автомобильных и железных дорог. Речь также идёт о наличии припасов, чтобы иметь возможность принимать подразделения союзников по военному блоку при, к примеру, дозаправке и подготовке к дальнейшей переброске войск.

Несмотря на резко возросший военный бюджет королевства, в ВС Швеции наблюдается многолетний дефицит личного снаряжения, такого как ботинок, термосов и дождевиков, — то есть вещей, которые, в отличие от подводных лодок и истребителей, можно купить в обычных магазинах, отмечает Dagens Nyheter.

Весной ВС Швеции объявили об отмене военных учений из-за нехватки снаряжения, а совсем недавно сотрудники военного ведомства были вынуждены передать часть своей экипировки призывникам, чтобы они смогли пройти обучение.

Журналисты издания поинтересовались у занимающего свою должность с 2015-ого года главкома, почему на протяжении всего этого времени ощущается нехватка личного снаряжения для шведских солдат и офицеров, на что получили откровенный ответ Бюдена: «Надо просто констатировать, что это провал. Со временем мы недооценили вызовы. Мы заказывали слишком мало. Мы заказывали слишком поздно. У нас нет последовательных логистических цепочек».

Главком рассказал, что уже сделал заказ на 10 тыс. пар ботинок и 10 тыс. дождевиков, которые будут доставлены ВС Швеции в ближайшем будущем. «Пожалуй, это надо было сделать уже давно. Но сейчас у меня есть команда, которая интенсивно над этим работает», — признался Микаэль Бюден.

На вопрос редакции Dagens Nyheter, что позволило ВС Швеции заказать ботинки и дождевики сейчас, но мешало сделать раньше, военачальник ответил: «Мы могли это сделать раньше, но мы этого не сделали. Я уже говорил вам, что это провал. Если вы хотите, чтобы я повторил это в третий раз, то я могу это сделать».

Главком ВС Швеции не стал комментировать, испытывают ли другие шведские военнослужащие помимо призывников дефицит с экипировкой, сославшись на военную тайну, резюмирует Dagens Nyheter.