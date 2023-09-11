Daily Mail: британский воздушный флот «был бы сметён» в случае войны с Россией

Воздушный флот ВВС Британии настолько мал, что в случае войны с Россией он «был бы сметён», пишет Daily Mail со ссылкой на парламентский доклад. В статье отмечается, что у России боевых самолётов в 20 раз больше, чем у Великобритании, которая уступает по этому показателю даже своим союзникам: Франции, Германии и Италии.

Парк боевых самолётов ВВС Великобритании настолько мал, что был бы сметён в случае войны с Россией, пишет Daily Mail со ссылкой на парламентский доклад.



В частности, из-за небольшого количества самолётов Typhoon и F-35 Британия не выдержит «уровня истощения» в случае военного конфликта, говорится в статье.



В распоряжении Соединённого Королевства всего 169 военных самолётов, в то время как у России их порядка 3500, то есть более чем в 20 раз больше. Неоднократные сокращения, проводившиеся после окончания холодной войны, привели к тому, что британский воздушный флот стал меньше, чем у европейских союзников Лондона — Франции, Германии и Италии.



Так, по имеющейся информации, Франция имеет 231 боевой самолёт, Германия — 214, Италия — 199. При этом в 1990 году воздушный флот Великобритании состоял из 463 машин.



В ВВС Великобритании утверждают, что сложность их самолётов компенсирует их меньшее количество. Но в парламентском докладе говорится, что страна «подвергает себя опасности», поскольку «парк боевых самолётов обеспечивает исключительно высокие возможности, но ему не хватает численности и адекватного резерва».