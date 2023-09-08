Daily Telegraph: есть дела и поважнее — полиция закрывает глаза на магазинные кражи в Британии
Во время пандемии в Великобритании в супермаркет нельзя было заходить без маски. Теперь необходимость в ней отпала, но на смену пришли бронежилет, полицейский щиток и пуленепробиваемый шлем. Как пишет The Daily Telegraph, если это и преувеличение, то небольшое. Британские супермаркеты действительно подошли вплотную к анархии: количество случаев магазинных краж растёт, персонал в ужасе.
Как отмечает издание, дело дошло до того, что компании просят сотрудников носить нательные камеры для поимки нападающих на них грабителей. И ситуация становится всё более распространённой: по сравнению с допандемийными временами число преступлений в отношении сотрудников сетей розничной торговли удвоилось. В сети Sainsbury’s даже инициировали досмотр сумок на кассах самообслуживания.
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