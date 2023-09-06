Le Parisien: французские полицейские считают войну с наркотрафиком проигранной

Французские полицейские отмечают, что им всё сложнее вести войну с незаконной торговлей наркотиками, пишет Le Parisien. Им не хватает личного состава, на слежку уходит много времени и сил, а преступники подкупают местных жителей, чиновников и других полицейских. И даже когда наркоторговцы оказываются в тюрьме, им всё равно удаётся оттуда вести дела.

Во Франции постоянно объявляют войну наркотрафику, но «всё больше и больше «солдат» считают её проигранной», пишет Le Parisien. Эти «солдаты» — полицейские на передовой, которые выполняют «собачью работу», по выражению бывшего руководителя группы по борьбе с наркотиками в регионе Лиона. Он отметил, что борьба с наркосетью в его городе — это дело долгое и ресурсозатратное, при этом громких изъятий и арестов не происходит.

Автор статьи отмечает, что об этом ему говорили многие другие французские полицейские, с которыми он общался. «Мы позволили наркотрафику захватить города из-за потакания, поверхностности, бессилия, самонадеянности, и сегодня это эффект бумеранга», — приводит автор статьи слова своего собеседника.

Переломный момент наступил в 1990—2000 годах, когда продолжали открываться границы. В итоге теперь полиция жалуется, что она практически не может проникнуть в города, которые наркоторговцы контролируют либо с помощью денег, либо с помощью террора. «Стало легче свергнуть французских шишек за рубежом, чем разрушить сеть, созданную в городе», — объясняет в общении с журналистом высокопоставленный чиновник. Наркоторговцы устраивают КПП во французских городах, покупают молчание и соучастие населения, как рассказал офицер полиции.

Кроме того, наркоторговцы используют всё более изощрённые технические средства: приложения, зашифрованные телефоны, социальные сети, даркнет. К тому же поток денег способствует коррупции, так что и в дальнейшем всё чаще будут подкупаться консьержи, муниципальные служащие, почтовые агенты, а также полицейские. Причём подкупают их дорогими часами, путешествиями и наличными.

Поэтому полиция отмечает, что перед операциями наркоторговцев кто-то предупреждал. В провинциальных городах всё чаще заведениями — кальянными, кебабными, фастфудом — владеют «крёстные отцы» через вторые руки. Они всё активнее участвуют в общественной жизни городов, их следы можно найти в спортивных клубах, отмечают эксперты.

При этом собеседники отмечали разрыв между официальными заявлениями, что борьба с незаконным оборотом наркотиков является приоритетом для французских властей, и реальностью на местах. По их словам, у властей нет ни стратегии, ни кадров для этой деятельности, особенно в провинциальных городах среднего размера.

«Нас должно было бы быть в три раза больше, — уточняет один из полицейских, — и нужно пересмотреть организацию деятельности». По его словам, в прошлом году его подразделение ликвидировало большую сеть наркоторговли, выявив активы преступников, в том числе виллы и квартиры. Но ничего из этого не было арестовано, так что преступники потихоньку избавляются от них, продолжая вести свой бизнес из тюрьмы.

Ещё одна претензия собеседников журналиста заключалась в громоздкости юридических процедур. Сегодня полиции приходится использовать такие приёмы, как прослушка автомобилей или квартир, установка маячков. Но преступники, например, громко слушают рэп в машине, используют свой язык или коды, и полицейский понимает их через слово. В итоге, если повезёт, сбор информации может занять восемь часов. При этом отдельному сотруднику приходится работать над тем, чтобы оправдать перед судьёй малейшую проверку полицейского досье на преступников.

Полицейские также жалуются, что всё больше приходится отказываться от источников информации в пользу технологий. «Ничто не заменит хорошего осведомителя, но их у нас становится всё меньше и меньше. С точки зрения закона, это слишком рискованно», — говорит один из полицейских.

И разочарование присутствует, и уныние. По словам собеседников журналиста, многие полицейские подают заявку на смену отдела, а нанимать новых в отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков становится всё сложнее, пишет Le Parisien.