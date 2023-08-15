Bloomberg: американское оружие подпитывает насилие в Центральной Америке

США передали в ведение министерства торговли продажу огнестрельного оружия за границу — и этот экспорт сразу стал расти, пишет Bloomberg. Однако, попадая в страны Центральной Америки, оружие способствует росту преступности и коррупции, из-за чего повышается и количество мигрантов, которые уезжают из этих стран в Штаты.

«Трудно представить себе большее извращение национальных интересов этой страны или более гротескную с моральной точки зрения государственную политику, чем убийственная цепочка коррупции в Гватемале, которой способствует Министерство торговли США», — пишет Bloomberg.

В 2020 году администрация Трампа передала полномочия по регулированию экспорта огнестрельного оружия от Государственного департамента США министерству торговли, которое должно помогать компаниям зарабатывать деньги. Национальная стрелковая ассоциация, которая выступает за уменьшение регулирования продаж оружия, назвала это решение «одной из самых важных инициатив администрации Трампа в отношении оружия на сегодняшний день».

Корреляция между большим количеством оружия и большим количеством насилия с применением оружия хорошо известна в США, пишет автор статьи. Но это не исключительно американский феномен. Теперь с этим столкнулась и Гватемала. Поскольку министерство торговли разрешает экспортировать гораздо больше оружия, чем Государственный департамент, насилие в Гватемале растёт, вызывая цепную реакцию, которая бумерангом возвращается в Штаты. Продажа американского оружия в Гватемалу приводит к росту преступности, а она, в свою очередь, толкает мигрантов в США.

Импорт американского полуавтоматического огнестрельного оружия в Гватемалу вырос в среднем с 3,6 тыс. единиц в год в 2010-х годах более чем до 10 тыс. единиц в 2021 году и почти 20 тыс. единиц в 2022 году. За последние три года, когда потоки оружия в страну резко увеличились, число убийств в Гватемале ежегодно росло, хотя до этого 11 лет, наоборот, снижалось. При этом в более 80% случаев убийства происходили с применением огнестрельного оружия.

Автор статьи отмечает, что можно было бы догадаться заранее, что поток оружия в маленькую страну со слабой системой правосудия, широко распространённой коррупцией и активными преступными группировками будет иметь негативные последствия. Тем более его удивляет, что те, кто выступает за большую свободу в продаже и использовании оружия, при этом осуждают мигрантов в США, ведь миграция прямо связана с экспортом оружия, который при этом способствует расцвету коррупции и насилия.

Так, например, когда в Гватемале полиция конфисковывает оружие и пытается отследить его происхождение в базе данных, зарегистрированный владелец сообщает, что оно якобы было у него украдено или утеряно, и так поступают как торговцы оружием, так и частные охранные компании и даже государственные органы.

В письме министру торговли несколько депутатов-демократов отметили: «Ваше агентство утвердило лицензии на экспорт огнестрельного оружия почти на 16 миллиардов долларов за первые 16 месяцев — примерно на 30 процентов больше, чем Госдеп. Отклонены были только 0,4 процента заявок».

Экспорт полуавтоматического огнестрельного оружия из США удвоился за последние 6 лет. Министерство торговли даже способствует этому, помогает найти иностранных покупателей для американских производителей. Так, увеличение потока оружия в Таиланд также привело к коррупции и незаконному обороту оружия, а ещё способствовало попаданию оружия в руки преступных синдикатов.

Во время своей предвыборной кампании Джо Байден пообещал изменить эту ситуацию. Но прошло уже больше половины его срока, а пока он ничего не сделал. Тем временем американское оружие продолжает подпитывать насилие и нестабильность в Центральной Америке, пишет Bloomberg.