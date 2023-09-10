BFM TV: в Марселе заметили самолёт с призывом к «импичменту» Макрона

Жители Марселя запечатлели пролетавший над городом самолёт с транспарантом, на котором было написано слово «импичмент» с узнаваемым силуэтом президента Макрона вместо одной из букв, сообщает BFM TV. Такую акцию в разных городах Франции проводит пилот Давид ван Хемельрик — сторонник Эрика Земмура, одного из оппонентов Макрона на последних президентских выборах.

В субботу днём в небе над Марселем появился транспарант с призывом к «импичменту» (destitution) Эммануэля Макрона, пишет BFM TV. Множество жителей города запечатлели самолёт с таким лозунгом, который пролетал над пляжами и дворцом Фаро. Вместо буквы «o» был изображён узнаваемый силуэт президента Франции.

По информации телеканала, акцию проводил Давид ван Хемельрик, который поддерживает Эрика Земмура — одного из кандидатов на последних президентских выборах. Ван Хемельрик много пишет в соцсетях и заранее сообщил о своём намерении пролететь над городом на платформе X (бывший Twitter).

В статье отмечается, что этот пилот с сомнительной репутацией на протяжении нескольких месяцев проводит турне по стране на своём самолёте с транспарантом. Так, 24 августа он пролетел над несколькими пляжами Па-де-Кале — в том числе над городом Ле-Туке-Пари-Плаж, где у главы государства есть дом.

Акцию поддержал лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. В соцсетях он не перестаёт публиковать пророссийские заявления, критикуя налоговую политику Эммануэля Макрона или эффективность вакцин против коронавируса.