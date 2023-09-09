Welt: над немецкой промышленностью продолжают нависать тёмные тучи

Этим летом немецкая промышленность, строительный сектор и энергетика неожиданно сократили своё производство сильнее, чем предполагалось, пишет Die Welt. В июле объём заказов сократился на 11,7%, что стало самым резким спадом за последние три года. Над немецкой промышленностью продолжают нависать тёмные тучи, и заметного восстановления пока не предвидится, предостерегают эксперты.

В июле немецкие компании неожиданно сократили производство несколько сильнее, чем предполагалось, сообщает газета Die Welt. Промышленность, строительный сектор и энергетика в совокупности произвели на 0,8% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщило в четверг Федеральное статистическое управление Германии. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения лишь на 0,5%. В июне снижение составило 1,4%.

Главный экономист банка Hauck Aufhäuser Lampe Александр Крюгер предостерегает: «Над промышленностью продолжают нависать тёмные тучи». По его словам, режим спада всё ещё уверенно господствует в этом секторе экономики.

Находящийся под давлением промышленный сектор потерпел новое поражение в начале второго полугодия, отмечает издание. В июле объём заказов сократился на 11,7%, что стало самым резким падением за последние три года. В июне и мае ещё наблюдался значительный рост, обусловленный в основном крупными заказами, особенно в аэрокосмической отрасли. Однако на этот раз они не оправдались. С июня по июль промышленность произвела на 1,8% меньше продукции.

Как поясняет немецкая газета, вялая экспортная экономика и высокие цены на энергоносители также являются причиной спада. Кильский институт мировой экономики (IfW) ожидает, что в текущем году объём производства в Германии сократится на 0,5%.

Промышленное производство в целом «ещё не оправилось от своей слабости», пояснили в Министерстве экономики. Из-за мрачных ожиданий предприятий и слабой динамики поступающих заказов «заметного восстановления промышленного производства пока не предвидится», заключает немецкая газета Die Welt.