Россия «воспользовалась возможностью, которая появилась в результате введения санкций и попыток уничтожить её в военном отношении», заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, за время конфликта на Украине она «реформировала свои вооружённые силы, оживила оборонную промышленность и стала лидером на международной арене». В настоящий момент, считает Джонсон, российский военно-промышленный комплекс в значительной степени превосходит американский.

Итак, эти глупости о том, что Путин сломлен, санкции работают, Россия слаба. Джейк Салливан и высокопоставленные сотрудники Разведывательного сообщества США всерьёз держат их в уме? Они серьёзно высказывают эти мысли, обсуждая, что сказать президенту, или даже взаимодействуя с ним?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да, к сожалению, это так. Знаешь, они немного напоминают Дороти (имеется в виду главная героиня книг цикла о вымышленной Стране Оз. — ИноТВ). Они думают, что носят рубиновые башмачки и щёлкают ими друг о друга, говоря: «Нет места лучше дома». Знаешь, они продолжают повторять эту мантру в надежде, что, может быть, они снова окажутся в своей постели в Канзасе.

Но, знаешь, реальность такова: Россия воспользовалась возможностью, которая появилась в результате введения санкций и попыток уничтожить её в военном отношении. Она реформировала свои вооружённые силы, оживила свою оборонную промышленность и стала лидером на международной арене. Она устанавливает альтернативный мировой порядок, который, откровенно говоря, откинет на обочину США.

Превосходит ли российская оборонная промышленность, которую мы в этой стране называем военно-промышленным комплексом, в значительной степени нашу из-за их почти безграничных запасов природных ресурсов, которых у нас нет?