Hill: республиканцы готовятся к битве против продолжения финансирования Украины

Среди членов Республиканской партии растёт число тех, кто стремится помешать запросу Байдена о выделении дополнительной помощи Украине в размере $24 млрд, сообщает американский The Hill. Помимо прочего, дополнительным фактором послужила существенная ошибка в размере нескольких миллиардов в подсчётах относительно предыдущих пакетов помощи. У законодателей возникает резонный вопрос: «Как долго мы будем продолжать выделять несколько десятков миллиардов долларов в год на далёкую войну с неопределёнными перспективами?»

Среди членов Республиканской партии растёт число тех, кто стремится помешать запросу Байдена о выделении дополнительной помощи Украине в размере $24 млрд, сообщает американский The Hill. Помимо прочего, виной тому стала существенная ошибка в размере нескольких миллиардов в подсчётах относительно предыдущих пакетов помощи.

Известно, что администрация Байдена сделала запрос о выделении дополнительной помощи Киеву. Однако из-за предыдущей ошибки министерства обороны сложно сказать, сколько Соединённые Штаты уже потратили на Украину. Пентагон признал, что просчитался со стоимостью предоставленного ей за два года оружия примерно на $6,2 млрд.

За этот факт, конечно, ухватились республиканцы, напоминает издание. Они подчёркивают, что администрация президента не имеет чёткого представления о том, как долго будет продолжаться этот конфликт и насколько далеко зайдёт участие в нём самой Америки. А это уже веская причина для отклонения запроса на финансирование.

Представители Республиканской партии составили письмо, адресованное директору административно-бюджетного управления Шаланде Янг, в котором говорится об абсурдности выделения дополнительных средств, учитывая «отсутствие ясности» в отношении того, сколько их направляется Киеву в целом.

Как пишет The Hill, сенаторы также указывают на значительные ошибки в бухгалтерском учёте Пентагона и «неограниченное обязательство поддерживать войну неопределённого характера, основанное на неясной стратегии».

«Американский народ заслуживает того, чтобы знать, на что ушли его деньги. Как продвигается контрнаступление? Стали ли украинцы хоть немного ближе к победе, чем они были шесть месяцев назад? Какова наша стратегия и каков план ухода президента?» — цитирует издание письмо законодателей. «Было бы абсурдным отказом от ответственности конгресса удовлетворить этот запрос, не зная ответов на эти вопросы».

Пентагон дал объяснение своей ошибки ещё в июне, напоминает The Hill. По словам заместителя пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, завышение привело к излишку срердств, который будет использован для будущих пакетов мер безопасности.

Тем не менее эксперты считают, что бухгалтерские ошибки вряд ли повлияют на мнение оппонентов Республиканской партии. Майкл О’Хэнлон, директор по исследованиям в области внешней политики института Брукингса, уверен, что об этой ошибке «немного поговорят», но «на самом деле это не то, что изменит чьё-либо мнение или подтолкнёт к дебатам».

По словам О’Хэнлона, более серьёзной проблемой будет следующее: «Как долго мы будем продолжать выделять несколько десятков миллиардов долларов в год на далёкую войну с неопределёнными перспективами?»

The Hill напоминает, что в августе Байден запросил дополнительные $24 млрд на помощь Украине в рамках дополнительного пакета в размере $40 млрд, часть которого также пойдёт на противодействие Китаю, помощь Тайваню и ликвидацию последствий стихийных бедствий. Из них $13,1 млрд предназначено для отправки летальной помощи Украине и пополнения собственных запасов оружия, а $8,5 млрд — экономическая и гуманитарная помощь.

Кроме того, планируется потратить дополнительные $200 млн на «противостояние дестабилизирующей деятельности» частной военной компании «Вагнер» и других «российских злонамеренных субъектов» в Африке.

Загвоздка состоит в том, что этот запрос позволит обойти ограничения бюджета в соответствии с законопроектом о приостановлении лимита госдолга, принятом в июне. Поэтому даже если его одобрит сенат, он, скорее всего, столкнётся с сильным противодействием в палате представителей из-за группы республиканцев, которые уверены, что деньги лучше потратить на решение неотложных проблем внутри страны, поясняет The Hill.

На сегодняшний день Вашингтон уже одобрил четыре раунда помощи Украине на общую сумму $113 млрд. Причём последний из них, на $45 млрд, был принят в феврале 2023 года и был рассчитан до конца 2023 финансового года.

Несмотря на все противоречия, Байден и его высокопоставленные сподвижники продолжают повторять, что Соединённые Штаты будут помогать Киеву «столько, сколько потребуется». Такие заявления особенно актуальны для Украины в свете неудачного контрнаступления.

С самого начала конфликта Пентагон неоднократно использовал президентские полномочия по сокращению численности войск для изъятия оружия и техники из собственных запасов, поясняет издание. Это более быстрый способ, чем закупать напрямую у оборонных компаний и ждать, пока они будут изготовлены. Однако, как заявила Сабрина Сингх, в этой схеме правительство США достигло предела, за исключением как раз тех $6,2 млрд, обнаруженных в результате ошибки.

Тем не менее, пишет The Hill, противники республиканцев в конгрессе уверены, что смогут перебороть их инициативу и продолжить поддерживать Украину.