Чтобы положить конец украинскому конфликту, необходимо, в первую очередь, прекратить поддержку Украины — это основной первый шаг, и Западу лучше бы его сделать, рассказал бывший офицер разведки морской пехоты США Дуглас Макгрегор в интервью Weltwoche. Однако США не спешат с этим, потому что война с Россией, по его словам, искусственно создана Западом и многие в Вашингтоне зарабатывают на ней огромные деньги.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Мы не можем урегулировать конфликт между нами и Россией быстро. Мы потеряли много доверия, уверенности и благонадёжности в глазах Москвы. Если мы вернёмся на 30 лет назад — а я, по сути, могу вспомнить 2001 год, когда я был в Москве, — я не сталкивался там ни с какой враждебностью по отношению к Соединённым Штатам вовсе. Если я с чем и столкнулся, так это с огромным облегчением по поводу того, что это безумие под названием холодная война завершилось. Люди, с которыми я разговаривал, а это были старшие офицеры российских вооружённых сил, очень надеялись на лучшее будущее. Если вы помните, Солженицын сказал, что война между Востоком и Западом закончилась, новая война между Севером и Югом только начинается. Я бы не хотел войны и с Югом тоже. Но он был прав: это искусственно созданная Вашингтоном и его вассальными государствами в Европе война с Россией. В ней нет никакой необходимости. Россия не несёт никакой угрозы.

Теперь Россия куда более могущественна, чем она была в 1980-х. Люди постепенно начинают это понимать. А нынешние вооружённые силы России гораздо лучше, чем были советские вооружённые силы, я видел их лично. Это очень вдумчивые военные, офицеры, способные взять на себя инициативу. Вся пропаганда, которую вы слышите о русских, неверна. Итак, как положить этому конец?

Первое, что нужно сделать, — это прекратить помощь Украине. Было бы лучше всего, если бы мы это сделали. Мы медлим с этим, мы не торопимся это сделать по множеству причин. Одна из них заключается в том, что мы ошибались и мы проиграли. Во-вторых, мы не хотим этого делать, потому что много людей зарабатывают много денег на поставках вооружений в Восточную Европу и на Украину и, по сути, перемещают из Пентагона в оборонную промышленность денежные средства, которые в итоге тоже оседают на (Капитолийском. — ИноТВ) холме. Иными словами, к сожалению, для Вашингтона это приносящее деньги предприятие. И всё же первым делом необходимо прекратить помощь Украине.

Дата публикации 07 сентября 2023 года.