Deutsche Welle: украинский конфликт подкосил бюджет Германии, но на помощь Киеву это не повлияет

Конфликт России и Украины ударил по экономике Германии, из-за чего стране, по-видимому, придётся сократить государственный бюджет в следующем году, пишет Deutsche Welle. Как передаёт издание, представленный правительством на утверждение парламенту проект бюджета предусматривает сокращение расходов во всех сферах, кроме обороны и поддержки Киева.

По словам парламентариев, Германия никогда ещё не переживала столько крупных кризисов подобного рода одновременно. За пандемией коронавируса, которая потребовала огромных усилий от государства, экономики и народа, немедленно последовал конфликт России с Украиной, последствия которого сейчас влияют практически на все правительственные ведомства.

Среди немцев распространяется лёгкая усталость от украинского конфликта, однако для правительства сейчас это, прежде всего, геополитическая и геоэкономическая реальность, с последствиями которой необходимо бороться, пишет издание.

Проект федерального бюджета был представлен министром финансов Кристианом Линднером, который полон решимости добиться значительных сбережений и взять как можно меньше новых долгов. Практически каждому департаменту придётся экономить деньги — в общей сложности потратить планируется на $30 млрд меньше, чем в текущем году. Исключением должен стать только оборонный бюджет. Кроме того, не предусмотрено никаких сокращений в дальнейшей поддержке Украины.

«Помощь Украине «отвечает нашим собственным национальным политическим интересам», — заявил Линднер в бундестаге во время своего выступления. На самом деле, добавил он, дальнейшая поддержка Украины уже заложена в бюджетное планирование на ближайшие несколько лет.

Оборона также является приоритетом. Когда в начале украинского конфликта канцлер Олаф Шольц говорил о «поворотном моменте» как в истории, так и в оборонной политике Германии, он объявил о создании специального фонда для военных в размере €100 млрд и пообещал, что 2% ВВП будет инвестировано в оборону — в соответствии с целями НАТО. Но, как известно канцлеру, этот специальный фонд будет исчерпан к 2027 году.

В общем и целом, финансовых проблем для Германии становится всё больше. Линднер назвал это айсбергом, к которому движется республика. «Мы несём ответственность за то, чтобы не ждать, пока айсберг с горизонта появится прямо у нас под носом, — сказал он. — Мы должны изменить наш бюджетный курс прямо сейчас».

Как поясняет издание, страна продолжает терять экономическую мощь из-за отказа от дешёвой российской энергии. Кроме этого, государство значительно увеличило свой долг в кризисные годы.

Тем не менее многие члены Социал-демократической партии и партии зелёных выступают против режима жёсткой экономии и готовы были бы втянуть страну в новые долги, если бы это зависело от них, пишет издание. Что касается поддержки Украины, единственной партией, выступающей против этой статьи бюджета, стала «Альтернатива для Германии».