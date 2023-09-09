Deutsche Welle: украинский конфликт подкосил бюджет Германии, но на помощь Киеву это не повлияет
По словам парламентариев, Германия никогда ещё не переживала столько крупных кризисов подобного рода одновременно. За пандемией коронавируса, которая потребовала огромных усилий от государства, экономики и народа, немедленно последовал конфликт России с Украиной, последствия которого сейчас влияют практически на все правительственные ведомства.
Среди немцев распространяется лёгкая усталость от украинского конфликта, однако для правительства сейчас это, прежде всего, геополитическая и геоэкономическая реальность, с последствиями которой необходимо бороться, пишет издание.
Проект федерального бюджета был представлен министром финансов Кристианом Линднером, который полон решимости добиться значительных сбережений и взять как можно меньше новых долгов. Практически каждому департаменту придётся экономить деньги — в общей сложности потратить планируется на $30 млрд меньше, чем в текущем году. Исключением должен стать только оборонный бюджет. Кроме того, не предусмотрено никаких сокращений в дальнейшей поддержке Украины.
«Помощь Украине «отвечает нашим собственным национальным политическим интересам», — заявил Линднер в бундестаге во время своего выступления. На самом деле, добавил он, дальнейшая поддержка Украины уже заложена в бюджетное планирование на ближайшие несколько лет.
Оборона также является приоритетом. Когда в начале украинского конфликта канцлер Олаф Шольц говорил о «поворотном моменте» как в истории, так и в оборонной политике Германии, он объявил о создании специального фонда для военных в размере €100 млрд и пообещал, что 2% ВВП будет инвестировано в оборону — в соответствии с целями НАТО. Но, как известно канцлеру, этот специальный фонд будет исчерпан к 2027 году.
В общем и целом, финансовых проблем для Германии становится всё больше. Линднер назвал это айсбергом, к которому движется республика. «Мы несём ответственность за то, чтобы не ждать, пока айсберг с горизонта появится прямо у нас под носом, — сказал он. — Мы должны изменить наш бюджетный курс прямо сейчас».
Как поясняет издание, страна продолжает терять экономическую мощь из-за отказа от дешёвой российской энергии. Кроме этого, государство значительно увеличило свой долг в кризисные годы.
Тем не менее многие члены Социал-демократической партии и партии зелёных выступают против режима жёсткой экономии и готовы были бы втянуть страну в новые долги, если бы это зависело от них, пишет издание. Что касается поддержки Украины, единственной партией, выступающей против этой статьи бюджета, стала «Альтернатива для Германии».
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