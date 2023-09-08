«Удар для европейской экономики» — El País о неожиданно низком росте ВВП еврозоны всего на 0,1%

Рост ВВП еврозоны во втором квартале этого года составил всего 0,1%, то есть оказался на 0,2% ниже прогнозировавшегося уровня, сообщает El País со ссылкой на Евростат. Как отмечает издание, эти данные стали ударом для европейской экономики, подтвердив опасения по поводу замедления экономического роста в странах с единой валютой.
«Удар для европейской экономики» — так комментирует испанское издание El País новость о том, что, согласно Евростату, ВВП еврозоны во втором квартале этого года вырос всего на 0,1%, то есть на 0,2% ниже прогнозируемого показателя.
Статистическая служба Евросоюза тем самым подтвердила опасения по поводу замедления экономического роста в странах с единой валютой.
Как поясняет издание, на второй квартал повлияло, прежде всего, вступление в рецессию Нидерландов, спад в Италии и слабость немецкой экономики, являющейся локомотивом Европы. В целом баланс для всего ЕС стал ещё хуже: экономика блока остаётся в полной стагнации, отягощённая главным образом спадом в Польше.
Рынок труда, с другой стороны, продолжал сопротивляться разрушительному воздействию повышения процентных ставок и вырос на 0,2%.
Все эти данные будут проанализированы на следующей неделе Советом управляющих ЕЦБ, которому предстоит решить, продолжать ли повышение процентных ставок или же пока взять паузу, чтобы посмотреть, каковы последствия охлаждения европейской экономики.
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