«Удар для европейской экономики» — El País о неожиданно низком росте ВВП еврозоны всего на 0,1%

11:45 Балицкий: ВС России пресекли попытку ВСУ провести ротацию в районе Вербового Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы России пресекли попытку украинской армии провести ротацию подразделений в районе населённого пункта Вербовое.

11:44 Мишустин: бюджет России в августе исполнен с профицитом около 230 млрд рублей - Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что федеральный бюджет страны в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд рублей.

11:44 Задержка SMS для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений Причиной задержки поступления SMS участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве стали попытки атаки на сервера компании, осуществляющей доставку сообщений, рассказал ТАСС совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко.

11:38 Власти Британии сообщили, что направят самолёты в регион Чёрного моря для слежки Великобритания для слежки за действиями России в Чёрном море направит в регион свои самолёты.

11:37 Янчук считает, что Звонарёва может выиграть US Open в парном разряде Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы российской теннисистки Веры Звонарёвой одержать победу на US Open в парном разряде.

11:35 Мишустин заявил о росте ненефтегазовых доходов России по итогам августа Российский премьер-министр Михаид Мишустин заявил о существенном росте ненефтегазовых доходов России по итогам августа.

11:33 Губернатор Севастополя предупредил жителей о тренировочных стрельбах в городе Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в пятницу, 8 сентября, будут проходить тренировочные стрельбы военнослужащих.

11:31 Мишустин: правительство России завершает подготовку бюджета на 2024 год Правительство России завершает подготовку бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

11:27 Росавиация: Red Sea Airlines приостанавливает полёты в Москву с 8 по 17 сентября Египетская авиакомпания Red Sea Airlines сообщила о приостановке полётов в Москву с 8 по 17 сентября в связи с производственной необходимостью.

11:27 Рафаэль Корреа открывает на RT пятый сезон своего ток-шоу с серией программ о госпереворотах Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа открывает на телеканале RT на испанском пятый сезон своего политического ток-шоу с серией программ о госпереворотах.

11:23 МВД Кубы: 17 человек задержаны за вовлечение граждан в конфликт на Украине На Кубе 17 человек задержали по обвинению в вовлечении граждан в конфликт на Украине.

11:22 В РФС надеются, что сборная России проведёт товарищеские матчи в октябре Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил надежду на то, что национальная команда сможет найти соперников на контрольные матчи в октябре.

11:21 Мэр Горловки Приходько: ВС Украины обстреляли посёлок Гольмовский Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска обстреляли посёлок Гольмовский.

11:20 Жителя Качканара признали виновным в покушении на убийство жены и детей Городской суд Качканара приговорил 28-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство своей бывшей жены и троих детей к девяти годам 15 дням отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.

11:20 Колосков заявил, что Оганесян вправе выбирать между сборными России и Армении Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова полузащитника «Оренбурга» Степана Оганесяна о том, что он не определился с выбором национальной команды.

11:19 Аналитик Чернов: ЦБ считает борьбу с инфляцией приоритетной задачей Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT спрогнозировал повышение курса доллара в начале торговой недели до 100 рублей.

11:17 Экс-офицер Дэвис: поддержка США приведёт к потерям Украиной территорий Помощь Киеву со стороны США приведёт к гибели десятков тысяч украинцев и потере территорий.

11:17 Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя при обстреле Донецка со стороны ВСУ Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель получил ранения в результате обстрела Петровского района города со стороны Вооружённых сил Украины.

11:15 Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

11:15 В Свердловской области пропала 16-летняя студентка В Свердловской области пропала несовершеннолетняя студентка Артёмовского колледжа точного приборостроения.

11:15 Колосков назвал полезной игру сборной России с командой Египта Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил игру сборной России в товарищеском матче с командой Египта.

11:14 Военная хроника сообщила о самолёте-разведчике США в районе Чёрного моря Военная хроника сообщила, что после непродолжительного перерыва авиация Североатлантического альянса снова оживляется в районе Чёрного моря.

11:14 Аксёнов заявил о сбитии беспилотника силами ПВО на севере Крыма Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что силы ПВО сбили беспилотник на севере региона.

11:12 В Челябинской области водитель погиб при попытке бегства от сотрудников ГИБДД В ГУ МВД по Челябинской области проводят проверку по факту гибели жителя областного центра при попытке скрыться от сотрудников ГИБДД.

11:12 Прокуратура проводит проверку из-за едва не утонувшей яхты в порту Сочи Южной транспортной прокуратурой организована проверка в связи с аварийным происшествием в акватории морского порта Сочи.

11:10 Адвокат: защита обжаловала решение о задержании журналиста Геворкяна Адвокат обозревателя агентства Sputnik Армения Ашота Геворкяна Лиана Григорян заявила, что защита обжаловала решение о его задержании.

11:04 Бастрыкин поручил представить доклад по делу об отравлении в Курской области Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу по факту смерти девушки после отравления шаурмой в Курской области.

11:02 Воспитанник ПСЖ Кутателадзе: «Пари НН» — отличный вариант для развития моей карьеры Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Николоз Кутателадзе рассказал, что переход в «Пари НН» является отличным вариантом для продолжения карьеры.

10:54 Госдеп пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах России Американский Государственный департамент пригрозил ввести санкции против наблюдателей, включая международных, на выборах в новых регионах России.

10:51 На Кубани возбудили дело по факту смерти девочки после купания в Чёрном море В СКР по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели семилетней девочки из Свердловской области во время отдыха на побережье Чёрного моря.

10:51 Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на железной дороге в Крыму Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что на полуострове предотвращён теракт на железной дороге.

10:51 Nikkei: HSBC прекратит обслуживать переводы, связанные с Россией и Белоруссией Банковская группа HSBC перестанет обслуживать входящие и исходящие переводы для корпоративных клиентов из России и Белоруссии с 27 октября 2023 года.

10:45 Агент: когда Кварацхелия будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим эти варианты Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал, когда его клиент может перейти в ведущие клубы Ла лиги.

10:42 Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК Глава ЦИК Элла Памфилова и замглавы Николай Булаев запустили экраны слежения за ходом голосования на выборах в информационном центре ЦИК, который в этом году открылся на площадке медиагруппы «Россия сегодня».

10:42 SCMP: более 100 человек пострадали в Гонконге из-за сильнейшего за 139 лет ливня Более 100 человек пострадали в Гонконге в результате сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года.

10:41 МВД: в России задержаны лидеры экстремистского сообщества «Белая масть» Сотрудники ГУПЭ МВД России задержали участников экстремистского сообщества «Белая масть», сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

10:36 В крови погибшей в Каменске-Уральском школьницы нашли высокое содержание кофеина Анализ крови погибшей 16-летней школьницы в Каменске-Уральском показал высокое содержание кофеина.

10:35 Гагин: генсек НАТО своим молчанием подтвердил гибель полумиллиона военных ВСУ Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг своим молчанием на вопрос депутата Европарламента подтвердил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) во время военного конфликта потеряли полмиллиона бойцов.

10:32 Daily Mail: футболиста МЮ Антони обвинили в агрессивном поведении ещё две девушки Две девушки обвинили нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони в агрессивном поведении.

10:31 Глава ЦИК Памфилова: в 54 субъектах России открылись избирательные участки Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

10:29 Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из РСЗО Вооружённые силы Украины выпустили 11 ракет из РСЗО по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка в Донецкой Народной Республике.

10:29 Подростки в Хабаровском крае избили инвалида Два подростка 14 и 15 лет в городе Амурске Хабаровского края жестоко избили инвалида.

10:27 СК Армении: по делу Бадаляна и Геворкяна были изъяты автомат, патроны и гранаты В Следственном комитете Армении сообщили, что по делу блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна изъяты автомат, боевые патроны и гранаты.

10:22 Sabah: российское зерно для африканских стран планируют вывезти 40 судами Российское зерно, предназначенное для ряда африканских стран, планируют вывезти на 40 судах, загруженных в портах Туапсе и Новороссийска.

10:20 Тело сноубордиста, участвовавшего в Олимпиаде-2006, обнаружили спустя два месяца Шведский сноубордист Микаэль Лундмарк скончался при выполнении трюка в центре Стокгольма.

10:20 Депутат Тумусов призвал уделять внимание оздоровлению молодых людей Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой создать платёжную карту для социально незащищённых групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт.

10:11 Задержанный сотрудниками ФСБ в Крыму украинский агент рассказал о своей вербовке Задержанный сотрудниками ФСБ в Крыму украинский агент рассказал, как его завербовали и какую деятельность он осуществлял на российской территории.

10:07 ВС России сорвали попытку ВСУ переправиться через реку под Новодонецким Вооружённые силы России сорвали попытку украинской армии переправиться через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой Народной Республике.

10:07 Путин: тысячи людей были казнены за время оккупации Донбасса фашистами Российский президент Владимир Путин в поздравлении с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны отметил, что за время оккупации сотни тысяч людей были подвержены пыткам и казням.