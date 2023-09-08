Fox News: армия США разваливается, там занимаются декламацией стихов на кораблях
Украинские военнослужащие открыли огонь по жилым районам Донецка, выпустив по ним 15 ракет из реактивных систем залпового огня.
Количество отравившихся в ГБОУ СОШ № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой в Санкт-Петербурге выросло до 56 человек.
В Ставропольском крае зарегистрировали более пяти тыс. браков за три летних месяца — на 245 больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего браков заключили в краевой столице — 1700.
Жителей Удмуртии предупредили в региональном главке МЧС об ухудшении погодных условий на территории республики в субботу, 9 сентября.
Европейский союз ввёл санкции против шести россиян из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Крыму.
Дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» успешно выполнила глубоководное погружение в водах Балтики в рамках испытаний.
В Пермском театре оперы и балета рассказали о предстоящих гастролях на 2023—2024 годы. Так, весной следующего года театр выступит в Китае.
Сервисом «Поиск по архивам», который запустил Главархив Москвы совместно с «Яндексом», воспользовались около 2 млн человек за первые полгода работы, а количество просмотров достигло примерно 30 млн.
Более 300 предприятий из Латвии продолжают вести бизнес с Россией, поскольку они не нарушают антироссийские санкции США и ЕС.
Сотрудники следственного управления СК России по Алтайскому краю завели уголовное дело по факту пропажи 12-летней девочки в Барнауле, которая ушла из дома 7 сентября.
Более 1 млн жителей Москвы проголосовали на выборах мэра столицы онлайн за первые семь часов проведения дистанционного электронного голосования.
Вооружённые силы России перед началом контрнаступления украинской армии выстроили мощнейшую оборону, пишет газета The Washington Post.
ПВО России сбила над Белгородской областью украинский дрон самолётного типа.
Прокуратура Испании возбудила уголовное дело в отношении временно отстранённого от должности главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.
Новое уголовное дело возбуждено против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва*.
Ереванский «Пюник» может сняться с чемпионата Армении по футболу.
Ведущий Redacted Клейтон Моррис обратил внимание на то, что Украина пожертвовала десятками тысяч человек в ходе попытки контрнаступления, что, как утверждает государственный секретарь США Энтони Блинкен, является хорошим прогрессом.
Минцифры России собирается выдавать IT-гранты заказчикам импортозамещающих разработок, а не разработчикам, заявил глава министерства Максут Шадаев.
Военная хроника рассказала, какая обстановка сложилась на Запорожском направлении на 8 сентября.
Бывший главный дизайнер модного дома Dior Марк Боан скончался на 98-м году жизни.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о требованиях МОК по допуску российских спортсменов на международные турниры.
Президент России Владимир Путин проведёт 9 сентября совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.
Российский лидер Владимир Путин 9 сентября поздравит москвичей с Днём города.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо придерживаться прагматичного подхода при составлении экономических прогнозов.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни людей с протезами.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская сторона использовала гуманитарные коридоры в Чёрном море для атаки гражданских и военных судов России, охранявших энергетическую инфраструктуру.
Министр иностранных дел России сообщил, что у российской стороны есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Чёрном море.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» назвал украинскую армию «сбродом блатняка».
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о трансферных планах московского клуба.
Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила рекорд, впервые превысив 70 тыс. рублей за тонну.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов.
В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.
Военкор RT Валентин Горшенин показал этапы сборки и работы FPV-дрона.
Физиотерапевт, травматолог-ортопед, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России Андрей Панов рассказал о пользе и вреде физиотерапии.
Российские системы противовоздушной обороны сбили за минувшие сутки 31 украинский дрон, передаёт Минобороны России.
На Украине в Верховную раду внесли законопроект, стимулирующий студентов идти служить в Вооружённых силах Украины (ВСУ) в обмен на бесплатное обучение.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы Украины выдыхаются в районе населённого пункта Работино.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за первые семь месяцев 2023 года объём столичного промышленного производства увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
Новый главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал первый комментарий после назначения.
Минфин России заявил, что нефтегазовые доходы российского бюджета за январь — август 2023 года снизились на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Российские военные отразили пять атак штурмовых групп ВС Украины в районе населённого пункта Вербовое.
Российские железные дороги возобновили продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 дней до их отправления. Об этом заявила пресс-служба компании.
Адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро города Москвы Марина Позен рассказала, как погасить кредит при разводе.
В нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка зафиксировала тропу тропических харз.
Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа подписал контракт с лигой главы UFC Даны Уайта по пощёчинам.
Украинская армия в боях на Купянском направлении фронта за минувшие сутки потеряла порядка 100 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны России.
Член МРО «Деловая Россия», международный предприниматель, путешественник, владелец компании Routemark Игорь Морозов назвал страны для путешествий, которые можно рассматривать как альтернативу Турции.
В Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили до 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.
В Верховной раде предложили ввести наказание за оскорбление военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Федеральный бюджет России в январе — августе, по предварительной оценке Минфина, составил 1,5% ВВП, или 2,361 трлн рублей.