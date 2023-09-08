Fox News: армия США разваливается, там занимаются декламацией стихов на кораблях

Армия США катится вниз из-за глупой философии равноправия, заявил сенатор Тубервиль. Дела обстоят так плохо, что солдаты на кораблях занимаются декламацией стихов в громкоговоритель. В таком состоянии Соединённые Штаты не смогут противостоять Китаю. Более того, они сами подталкивают Россию к сближению с ним, рассказал он в интервью телеканалу Fox News.

ТОММИ ТУБЕРВИЛЬ, сенатор: Они (демократы. — ИноТВ) любят говорить о равенстве. Но есть важная деталь, касающаяся армии. Это не работодатель, который предоставляет равные возможности. Мне всё равно, если Браун говорит: «Нам нужно больше чернокожих пилотов». Что ж, я не против, если они действительно лучшие. В войне нет второго места. Нам нужны лучшие.

Но они настолько погрязли в вокизме в армии, что мы теряем новобранцев направо и налево. Министр ВМФ Дель Торо должен заняться строительством кораблей, ему нужно набирать солдат, и ещё ему нужно убрать философию вокизма из флота.

Вместо этого у нас люди на кораблях читают стихи в громкоговоритель. Это абсолютно безумное направление, в котором мы движемся в наших вооружённых силах. И движемся мы вниз, а не вверх.

Могли бы мы уверенно противостоять Китаю?

ТОММИ ТУБЕРВИЛЬ: О нет! Нет. И мы загоняем Россию в объятия Китая. Они объединяют силы. И теперь БРИКС лично меня очень беспокоит, потому что теперь они контролируют всю нефть в мире.

Нефтедоллары и так далее?

ТОММИ ТУБЕРВИЛЬ: Да, потому что Пиноккио Джо (Джо Байден. — ИноТВ) не хочет добывать нефть.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2023 года.