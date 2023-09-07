France 24: Польша выделит 4% ВВП на оборону — вдвое больше нормы НАТО

Польша приняла решение выделить в 2024 году на оборону 4% своего ВВП, сообщает France 24. При этом по правилам НАТО достаточно тратить на вооружения лишь 2% ВВП, и эту планку далеко не все преодолевают. Как отмечает обозреватель телеканала, такое перевооружение вписывается в контекст исторического развития Польши и её соседей, у которых и прежде были милитаристские тенденции.

Российскую угрозу страны региона сегодня воспринимают очень серьёзно. Об этом говорит оборонный бюджет Польши. Варшава в следующем году потратит больше четырёх процентов своего ВВП на оборону. Здравствуйте, Армель Шарье, давайте побеседуем. За объяснением такого бюджета далеко ходить не надо, можно увидеть в этом последствия конфликта на Украине.

АРМЕЛЬ ШАРЬЕ, международный обозреватель France 24: Да, конечно, потому что Польша одновременно очень переживает о том, что происходит на Украине, и о том, что это может произойти и с ней, несмотря даже на то, что она входит в НАТО, что у неё будет другая защита. Кроме того, она очень переживает, потому что рядом Белоруссия и там могут быть белорусские агенты и российские агенты, которые претворяются белорусами и проникают на её территорию.

Всё это входит в декларативный арсенал, чтобы объяснить, почему этот бюджет так сильно растёт, ведь четыре процента ВВП — это вдвое больше, чем рекомендации НАТО, которые находятся на уровне двух процентов ВВП. Так что мы перевернули страницу, мы очень далеко отошли от того момента, когда Дональд Трамп говорил, что мы не вкладываем достаточно денег в оборону европейского континента.

Кроме того, интересно, как Польша будет распределять этот бюджет. Четыре процента — это 33 миллиарда евро, которые нужно будет потратить на вооружения. И если посмотреть на список вооружений, есть вещи, которые говорят о том, что совсем рядом на Украине идут бои. Там есть покупка самолётов F-35, конечно, но также покупка около 50 менее серьёзных боевых самолётов. Там есть очень много танков Abrams, там ракеты Patriot. Также там есть, например, целая ракетная противолодочная система. И когда мы видим, что происходит в Чёрном море, мы понимаем, почему Польше нужно покупать противолодочные системы. Так что получается целое постепенное, но последовательное перевооружение, включая самолёты, танки, а также нужно упомянуть вертолёты, например.

Это явно новая логика поведения. Можно представить, что и другие страны пойдут по этому же пути?

АРМЕЛЬ ШАРЬЕ: Да, конечно, другие страны уже пошли по тому же пути. Самая впечатляющая для нас, европейцев, новость касается Германии. Она нарастила оборонный бюджет до 100 миллиардов евро. Почему такая цифра? Если смотреть пропорционально бюджету, то Германия — крупнейшая экономика Европы, так что и денежная масса выходит соответствующая. Страны Прибалтики тоже незамедлительно стали перевооружаться. Франция, обратите внимание, не вписывается в эту стратегию — выделять больше двух процентов ВВП.

И плюс мы видим изменения в Европе. Дело в том, что исторически Европа строилась вокруг тех стран, которые находились на стороне США, то есть вокруг хорошо вооружённых стран. Это были Великобритания, Франция и так далее. Мы видим, что угроза со стороны России переместила центр европейского притяжения к Центральной Европе — Германии, Польше. И мы видим, что эти страны сегодня перевооружаются, они хотят снова в будущем быть тяжеловесами. И раз мы во Франции, то давайте посмотрим в истории: это те страны, которые исторически обладали серьёзным оружием, исторически имели большой вес в истории Европы: Германия, Пруссия, Польша конечно. Так что у них есть и желание реванша — сказать: «Наше время снова пришло!» Тогда как Западная Европа несколько более расслаблена.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2023 года.