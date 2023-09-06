WION: хотели срезать путь — полиция задержала повредивших экскаватором Великую Китайскую стену строителей
Переключим наше внимание на Китай, где, как сообщается, была сильно повреждена Великая стена. Теперь в этом объекте всемирного наследия ЮНЕСКО зияет дыра.
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