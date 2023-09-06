WION: хотели срезать путь — полиция задержала повредивших экскаватором Великую Китайскую стену строителей

Полиция Китая задержала двоих работников стройки, которые, как там подозревают, экскаватором проделали дыру в Великой Китайской стене насквозь, сообщает WION. По данным правоохранительных органов, таким образом задержанные пытались сократить путь до места строительства.

Переключим наше внимание на Китай, где, как сообщается, была сильно повреждена Великая стена. Теперь в этом объекте всемирного наследия ЮНЕСКО зияет дыра.

Часть Великой Китайской стены, по всей видимости, была повреждена работниками стройки. Они, по всей видимости, использовали экскаватор, чтобы пробить брешь в стене насквозь. Впервые о повреждении сообщили 24 августа.

По словам представителей правоохранительных органов, они подозревают двоих людей в том, что таким образом они пытались сократить путь до места строительства. 35-летний мужчина и 55-летняя женщина, работавшие рядом с пострадавшим участком стены, были задержаны для дальнейшего расследования.

Власти сетуют, что строители нанесли непоправимый ущерб целостности Великой стены династии Мин, а также сохранности культурных реликвий страны. Этот инцидент в очередной раз показал, как с годами разрушается это некогда величественное сооружение. В 2016 году местные средства массовой информации сообщили, что более 30 процентов Великой стены полностью исчезло, и только около 80 процентов сохранилось в хорошем состоянии.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2023 года.