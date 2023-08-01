Guardian: Венеции грозит попадание в «чёрный список» ЮНЕСКО из-за наводнений и массового туризма

ЮНЕСКО требует, чтобы власти Италии предприняли дополнительные меры по защите Венеции — в противном случае город рискует попасть в «чёрный список» объектов всемирного наследия. Как поясняет британская газета The Guardian, изменения климата и массовый туризм грозят нанести необратимый ущерб культурной ценности Венеции, и до сих пор в решении этих проблем не наблюдается значительного прогресса.

Венеция рискует попасть в «чёрный список» объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, если итальянские власти не предпримут дополнительных мер по защите города, пишет британская газета The Guardian.

Культурное ведомство ООН рекомендовало внести Венецию в список находящихся под угрозой объектов наследия, заявив в понедельник, что городу грозит «необратимый» ущерб из-за целого ряда проблем — от последствий изменения климата до массового туризма.

Это уже второй случай за несколько лет, когда Венеция, внесённая в список объектов всемирного наследия в 1987 году, оказывается под угрозой попадания в «чёрный список», напоминает издание.

В заявлении ЮНЕСКО говорится следующее: «Последствия продолжающегося ухудшения, вызванного вмешательством человека, включая продолжающуюся застройку, а также воздействие изменения климата и массового туризма, грозят вызвать необратимые изменения выдающейся универсальной ценности объекта».

Более того, «совместное воздействие антропогенных и природных изменений приводит к ухудшению состояния и повреждению строительных конструкций и городских территорий», подчеркнули в ЮНЕСКО.

Организация отметила «отсутствие значительного прогресса» в решении этих проблем со стороны Италии, заявив, что улучшениям «препятствовало отсутствие общего совместного стратегического мышления».

Рекомендация будет вынесена на заседании комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию в Эр-Рияде в конце сентября для её рассмотрения и принятия.

Венецианские власти заявили, что внимательно изучат рекомендацию и обратятся к итальянскому правительству как к «государству-участнику, с которым ЮНЕСКО поддерживает отношения».

Рекомендация была дана несмотря на то, что Италия в 2021 году выполнила просьбу ЮНЕСКО запретить заход в лагуну круизных судов массой более 25 тыс. тонн. Сейчас такие суда причаливают в промышленном порту Маргера. Представитель мэра Венеции Луиджи Бруньяро сказал: «Они больше не проходят мимо площади Святого Марка». Запрет был введён после долгих лет протестов против больших судов.

В 2020 году после многолетних задержек, вызванных сильными наводнениями в конце 2019 года, в Венеции наконец-то был введён в эксплуатацию специальный барьер от наводнений.

ЮНЕСКО заявила, что меры, предложенные Италией для решения «сложных проблем» Венеции, «всё ещё недостаточны и требуют дальнейшей разработки», отмечает издание.

После того как наводнение 2019 года и пандемия привели к снижению числа туристов в Венеции, теперь желающие посетить город возвращаются в полном составе. Многочисленные проблемы привели к оттоку жителей города: летом прошлого года численность населения в историческом центре упала ниже 50 тыс. человек, а оставшиеся жители опасаются стать «реликвиями в музее», заключает британская газета The Guardian.