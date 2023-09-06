Nya Dagbladet: шведские ВС скрывают информацию об американском военном самолёте на территории страны

В минувшую субботу в южной провинции Швеции Сконе совершил посадку один из крупнейших американских военно-транспортных самолётов C-5 Galaxy, передаёт Nya Dagbladet. Журналисты издания попытались выяснить причину прибытия транспорта ВВС США, обратившись в пресс-службу Вооружённых сил Швеции, однако внятных разъяснений не получили.

На прошлой неделе над шведским городом Мальмё раздался настоящий грохот, когда в субботу утром в аэропорту Стуруп приземлился один из крупнейших в мире самолётов — военно-транспортный C-5 Galaxy, который по классификации считается «тяжёлым транспортным самолётом» с грузоподъёмностью более 100 тонн, пишет Nya Dagbladet. По данным издания, военный самолёт безостановочно находился в воздухе после взлёта с авиабазы ВВС США Трэвис в Калифорнии.

Изготовленный компанией Lockheed Martin, он впервые поднялся в воздух в 1968 году. Его длина составляет 75 м, вес около 170 тонн. На сегодняшний день построен 131 такой самолёт. При полной загрузке самолёту необходима взлётная дистанция 2,5 км и посадочная — 1,5 км. Самолёт может перевозить до 345 военнослужащих, а его максимальный вес достигает 300 тонн.

Как сообщается, в основном C-5 Galaxy используются военными США и силами НАТО. Тем не менее причина прибытия американского самолёта в южную провинцию североевропейской страны Сконе окутана мраком. Редакция газеты тщетно пыталась это выяснить, когда связывалась с пресс-службой Вооружённых сил Швеции по телефону, однако собеседники журналистов в ответ на их запросы бросали трубку. По словам дежурного связного в вооружённых силах Фредрика Хельмерца, Пентагон подал заявку и получил разрешение на вхождение в воздушное пространство Швеции, а затем на посадку, резюмирует Nya Dagbladet.