УН: один день российской спецоперации обходится Киеву в $100 млн

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что один день российской спецоперации обходится Киеву в $100 млн. Как пишут «Украинские новости», министр также отметил, что считает несправедливым предъявлять претензии к руководству страны касательно того, что всё делают исключительно волонтёры.

Один день спецоперации России на Украине обходится Киеву в $100 млн. Как пишут «Украинские новости», соответствующее заявление сделал министр обороны Алексей Резников.

У Резникова спросили, почему военные на фронте получают так мало беспилотных летательных аппаратов и почему их не покупают на деньги обычных украинцев, а не за средства из государственного бюджета. Министр заверил, что украинские разработчики и производители дронов загружены на 100%. При этом к эксплуатации допущено не менее 30 моделей БПЛА разного типа.

На вопрос о том, почему БПЛА закупают волонтёры на деньги украинцев, Резников ответил, что поставки дронов от волонтёров для армии составляют лишь 3% от всего, что попало на фронт.

«День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтёрских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь», — сказал Резников.

Он также считает несправедливым предъявлять претензии к руководству страны касательно того, что всё делают исключительно волонтёры.