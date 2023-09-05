Newsweek: Россия добилась тактического успеха, а Украина несет неприемлемые потери

ВСУ сталкиваются с огромными потерями техники, а западная подготовка часто не соответствует виду боевых действий, в которых они участвуют, сообщает Newsweek со ссылкой на данные британского аналитического центра RUSI. Аналитики признают, что Россия добилась тактического успеха, а многие украинские солдаты, натренированные по стандартам НАТО, чувствуют себя не в своей тарелке, столкнувшись с лучше оснащёнными российскими войсками.

ВСУ сталкиваются с огромными потерями техники, а западная подготовка часто не соответствует тому виду боевых действий, в которых они участвуют, сообщает издание Newsweek со ссылкой на данные британского аналитического центра «Королевский Объединённый институт оборонных исследований» (RUSI).

В свежем отчёте центр дал свою оценку тех сложностей, с которыми сталкивается Украина на четвёртом месяце контрнаступления. Так, по их данным, попытки быстрого прорыва привели к «неприемлемым темпам потери оборудования», однако конструкция боевых машин позволяет избежать большого количества человеческих потерь.

«Жизненно важно, чтобы украинский парк мобильного оборудования был восстановлен, отремонтирован и поддерживался в рабочем состоянии», — говорится в отчёте. Аналитики также признают, что продвижение украинских войск настолько медленное — всего 700—1200 ярдов каждые пять дней (640—1000 м. — ИноТВ), — что российские силы успевают перестроиться.

«Другими словами, Россия добилась тактического успеха в предотвращении прорыва», — цитирует Newsweek выводы экспертов. По их информации, российские войска увеличили глубину своих минных полей, рассредоточили системы радиоэлектронной борьбы и стали более точно направлять свою огневую мощь.

По информации издания, аналитики также считают, что Украине поможет изучение технологических средств для ведения противоминной разведки. Кроме того, немаловажное значение имеет подготовка персонала. Но только в том случае, если обучение будет соответствовать украинской структуре, «вместо того, чтобы обучать методам НАТО, которые предназначены для сил другой конфигурации».

Newsweek напоминает, что украинские солдаты, прошедшие подготовку в соответствии с натовскими стандартами, признавались, что чувствовали себя «не в своей тарелке», столкнувшись с лучше оснащёнными российскими войсками. Причём один солдат из 32-й отдельной механизированной бригады и вовсе сказал, что офицеры НАТО просто не понимают реальности на местах.

По мнению военных аналитиков, тренировки НАТО больше ориентированы на ведение городских боёв. Это означает меньше внимания другим критически важным навыкам, таким как выкуривание противника из траншеи, формирование штурмовой группы и координация её действий при поддержке беспилотников и артиллерии.

Согласно выводам экспертов центра RUSI, Западу необходимо обеспечить преимущество в огневой мощи для Украины за счёт надлежащего производства боеприпасов и запчастей.

«Жизненно важно, чтобы партнёры Украины помогли стране подготовиться к зимним боевым действиям и последующим сезонам кампаний уже сейчас, если мы хотим сохранить инициативу до 2024 года», — цитирует отчёт Newsweek.