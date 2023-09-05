Newsweek: Россия добилась тактического успеха, а Украина несет неприемлемые потери
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова заявила о пользе употребления некоторых фруктов и овощей с кожурой. Например, в кожице моркови, по словам диетолога, содержатся витамин А и соли калия.
Численность российских войск и их сплочённость в противостоянии с ВСУ поражают.
Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу травмы полузащитника Сергея Пиняева.
В России в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» разработали самый протяжённый горный маршрут в стране под названием «Большая Уральская тропа». Его длина составляет 2500 км. Он пролегает по Уральскому горному хребту и объединяет Башкирию, Челябинскую, Свердловскую и Оренбургскую области, а также Пермский край.
Ещё два новых образовательных учреждения планируется построить на юге и северо-востоке Москвы. Их возведут за счёт городского бюджета.
Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев подверг критике правительство Великобритании.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что жители Украины могут начать революционные выступления против украинского президента Владимира Зеленского.
Бывший футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что Александр Кокорин перешёл из клуба в кипрский «Арис».
Уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации на Украине, вероятно, стало первым подобным случаем с начала применения этих машин в 1994 году, пишет газета The Guardian.
Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что из украинского реестра коррупционеров предлагается удалить данные, касающиеся 40 тыс. из 45 тыс. человек.
Австралийские дроны применяются украинскими военными для ударов по объектам на территории России.
Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация планирует оспорить критерии допуска россиян на международные турниры.
Служба безопасности Украины в 2015 году создала управление для убийств неугодных лиц. Об этом в интервью The Economist сообщил экс-глава службы Валентин Наливайченко.
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия борется на Украине не с украинским народом, а с нелюдями-нацистами и их «последышами».
Здание школы повреждено при обстреле Кировского района Донецка.
Испанский защитник Серхио Рамос объяснил своё решение вернуться в «Севилью».
Штаб Захара Прилепина и правительство Нижегородской области запустили тренировочный центр для контрактников «Сталь».
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо более убедительно показывать, кого сегодняшние киевские власти возвели в герои, — убийц.
Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым на Открытом чемпионате США (US Open) 2023 года.
Москва приняла более 10,3 млн туристов в первом полугодии 2023 года — на 22% больше, чем за аналогичный период 2022-го.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что участок в Нагатино-Садовниках между Каширским и Котляковским проездами реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о правилах успешного инвестирования.
Миколог, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и микологии Воронежского госуниверситета Гавриил Мелькумов рассказал о различиях между настоящими и ложными опятами.
Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе уверен, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не пойдёт на помилование бывшего главы государства Михаила Саакашвили.
Президент 2DROTS Никита Панасюк высказался о возможном матче со «Спартаком».
Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоения звания «Город трудовой доблести» десяти городам.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым цена нефти Brent поднялась выше $90 за баррель впервые с 18 ноября 2022 года.
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сколько матчей он успевает посмотреть в каждом туре РПЛ.
Нацистами было уничтожено 1,5 млн евреев на Украине во время Великой Отечественной войны.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за пять лет в ТиНАО инвесторам было предоставлено более 80 га для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
Суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Сергея Батынского, который изнасиловал мирную жительницу и застрелил её сожителя, к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» за прошедшие сутки. Также с помощью установок для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было сбито 33 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ).
На Вешняковской улице в Москве открылся флагманский центр ГКБ №15 имени Филатова. Это третий в столице центр неотложной помощи нового формата.
В Крыму в высших учебных заведениях начали учиться 6,5 тыс. первокурсников, в колледжах — 13,5 тыс.
В Тобольске 6 сентября с 10:00 до 21:00 будут звучать песни Юрия Шатунова в честь 50-летия со дня рождения певца.
Президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.
Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России на 31,6% за неделю.
Психолог Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Ольга Егоренкова дала советы, как помочь школьнику войти в учебный ритм и помочь ему с ранними подъёмами.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси присоединился к сборной Аргентины по футболу.
Специалисты Московского научно-исследовательского инструментального института АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал») представили новую инновационную разработку — ультрапрецизионный токарный станок УТС-300 с внедрённой системой числового программного управления «Мехатроника».
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион ежегодно создаёт 60—70 тыс. новых рабочих мест благодаря инвестиционным проектам. По его словам, задача в том, чтобы держать такой темп и в дальнейшем.
Исполняющий обязанности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Педро Роча высказался о действиях временно отстраненного от должности главы организации Луиса Рубиалеса.
Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия приняла решение о продлении сокращения поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца текущего года.
В возрасте 82 лет ушла из жизни испанская актриса и телеведущая Мария Тереса Кампос. Она снималась в таких сериалах, как «7 жизней» и «Венено», а также вела местные ток-шоу и утренние телепередачи.
Служба безопасности Украины (СБУ) завела новое уголовное дело в отношении бизнесмена Михаила Фридмана.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT прокомментировал публикации СМИ, согласно которым Запад опасается, что Словакия может стать союзником России.
Ещё 67 новых образовательных центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» открылись в 36 городских округах Московской области.
Вирусолог, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова в беседе с RT прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом в России на 31,6% за неделю.
Министр юстиции России Константин Чуйченко и его китайский коллега Хэ Жун обсудили вопросы противодействия санкционному давлению на полях десятого совещания министров юстиции государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.