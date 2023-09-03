TV5 Monde: протестующие Нигера требуют вывести французский контингент

В Нигере прошли протесты, в ходе которых тысячи людей требовали вывести французских военных с территории их страны, сообщает TV5 Monde. Соответствующий ультиматум выдвинули и новые власти Нигера, но Париж заявляет, что не признаёт их легитимными и военных выводить не будет.

Силы правопорядка пытаются сдержать толпу. Но всё напрасно. Протестующим удаётся прорвать первый кордон безопасности. С пятницы по призыву многих ассоциаций тысячи сторонников путчистов собрались у военной базы, на которой находятся французские военные в Ниамее. Они требуют их ухода.

Ярость подпитали заявления Макрона о твёрдой позиции в начале недели и его отказ признавать легитимность новых властей Нигера. В этом коммюнике, зачитанном в пятницу по телевидению, военный режим раскритиковал эти высокомерные слова и вмешательство Франции.

АМАДУ АБДУРАХМАН, генерал-полковник, официальный представитель военного режима: Правительство Республики Нигер с потрясением следило за заявлениями, произнесёнными в понедельник 28 августа 2023 года президентом Французской Республики по случаю его обращения к послам Франции. В этих словах была очевидная попытка ещё большего вмешательства во внутренние дела Нигера.

Но Париж продолжает стоять на своём, и в интервью Le Figaro в тот же вечер французский министр вооружённых сил снова сказал о том, что Франция поддерживает президента Базума и отвечает отказом на ультиматум путчистов, которые требуют, чтобы уехали посол Франции и французский контингент, приглашённый прежними властями, как напоминает Себастьян Лекорню.

СЕБАСТЬЯН ЛЕКОРНЮ, министр Вооружённых сил Франции: Почему наши солдаты в этой стране? Мы там, потому что, к сожалению, этот регион Сахеля уже долгие годы сталкивается с большой активностью террористов. Что бы ни происходило, в обязанности Нигера входит обеспечение безопасности французского посольства. Это международный закон, и его нужно соблюдать.

Но сколько ещё времени они могут оставаться заблокированными в своём посольстве? Откроют ли военные силой двери, чтобы их оттуда выгнать? В пятницу председатель высшего трибунала дал указ об их выдворении. Окончательный ультиматум по выводу французских военных после денонсации 3 августа военных соглашений между Ниамеем и Парижем теоретически подойдёт к концу в воскресенье вечером.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2023 года.