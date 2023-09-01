Redacted: США руководят ударами ВСУ по российским гражданским объектам

Военнослужащий украинской армии, попавший в плен, рассказал, что ВСУ регулярно получают целеуказание от американских структур, в том числе ЦРУ. При этом, по его словам, они часто выбирают для атаки гражданскую инфраструктуру, находящуюся на территории России, передаёт YouTube-канал Redacted.

Ещё одно видео, на которое вы хотели обратить внимание сегодня, — это заявление пленного о том, что ему приказали стрелять по полям и расходовать боеприпасы, чтобы Запад прислал ещё и чтобы этот «конвейер» продолжал работать. Что вы можете рассказать нам об этом? После этого мы посмотрим сам ролик.

МАЙК ДЖОНС, корреспондент Redacted: Речь идёт об очень интересном человеке. Он представляется только как военнослужащий 14-й отдельной мотострелковой бригады. Его голос изменили, а лицо скрыли из-за секретности информации, с которой его захватили.

Очевидно, что российские власти её хотят как следует изучить. В первую очередь потому, что в его телефоне оказалась электронная таблица, которую, как он утверждает, ему предоставили украинские командиры, с заметками на английском языке о целях и координатах, по которым должны вести огонь артиллерийские батареи.

Он утверждает, что обратил внимание своих командиров на неточности в этих записях. Например, в некоторых из них говорится, что цель — это оружейный завод. Но затем он выяснил, что это было пустое поле. Он проинформировал об этом своих командиров, и ему сказали сесть, заткнуться и продолжать выполнять приказы.

Другим примечательным аспектом было то, что многие из этих целей находились на российской и, скажем так, оспариваемой территории и представляли собой гражданские объекты. Он прямо заявил, что, как ему удалось выяснить, в просматриваемых им списках указывались рынки, офисы, школы. Они давались на русском. Маша (журналистка Мария Левенова. — ИноТВ) рассказала мне, что, судя по всему, в некоторых из них даже упоминались агентства, которые предоставляли эти координаты. Одно из них — ЦРУ.

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Я военнослужащий 14-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, которая дислоцировалась на Купянском направлении. В мои обязанности входила проверка боеготовности подразделений, находящихся на передовой.

Попал в плен после того, как на наши позиции начали наступать российские военнослужащие. Покинуть эти позиции я не имел возможности в связи с сильным артиллерийским огнём. При моём осмотре был обнаружен телефон, на котором имелись различные фотоматериалы, распорядительные документы штаба. В частности, это были целеуказания для артиллерийских подразделений с пояснениями на английском языке.

На регулярной основе украинское командование передаёт в наше подразделение ВСУ координаты целей, полученные от американцев. При этом в ходе проверки этой информации неоднократно было установлено, что объекты поражения являются гражданской инфраструктурой. Это торговые центры, офисы, рынки и так далее. Либо это глубина территории Российской Федерации, и никак не используются в военных целях.

Мои попытки донести до вышестоящего командования информацию об имеющихся неточностях в целеуказаниях либо о необходимости повторных аэрофотоснимков территории остались без внимания.

Вот телефон, в котором у меня более 1000 целей. В основном это глубина России. Такие города, как Крым*, Краснодар, Ростов, Курск. При проверке координат мы узнали, что очень много пустых целей, то есть не существующих. Например, указан склад боеприпасов, а стреляли по каким-то полям, где никого нет и никогда не было.

Я думаю, что американцы специально дают подставные координаты, чтобы у нас был большой расход боекомплектов. И мы в очередной раз запрашивали военную помощь у них.

Дата публикации 01 сентября 2023 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).