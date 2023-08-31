19FortyFive: компромисс по Украине нужен Киеву больше, чем Москве

Единственным способом закончить украинский конфликт является компромисс между Москвой и Киевом, но перспективы его достижения становятся всё туманнее, пишет в статье для 19FortyFive американский политолог Брэндон Вейхерт. Учитывая истощение украинских сил, Россия всё больше убеждается в вероятности победы на поле боя, при этом западные лидеры продолжают ошибочно верить в способность Киева переломить ход военных действий, отмечает специалист.

Соединённые Штаты находятся в неудачном положении, будучи одновременно активно вовлечёнными в конфликт России и Украины и в то же время являясь наблюдателем на периферии, пишет в статье для 19FortyFive американский политолог Брэндон Вейхерт.

В нынешнем виде конфликт, похоже, официально зашёл в тупик, отмечает автор. По его словам, Украине не хватает рабочей силы, ресурсов и средств, чтобы продолжать вести боевые действия. И поскольку украинцы теряют свои наступательные возможности из-за истощения, создаётся впечатление, что русские могут получить значительные преимущества по умолчанию.

Американские лидеры и лидеры НАТО отказываются видеть в противостоянии Москвы и Киева спор двух ветвей славянского народа и предпочитают вместо этого бездумно пичкать Киев «ядовитым варевом из надежды и смертоносной помощи, которое так и не смогло переломить ход конфликта в пользу Украины», констатирует эксперт.

Именно сейчас сторонам необходим компромисс, поскольку если боевые действия зайдут в тупик, велик риск перерастания конфликта в ядерную войну, убеждён политолог. Кроме того, затягивание конфликта чревато серьёзными сбоями в мировой экономике. Нельзя забывать и о том, что выборы нового президента в США могут положить конец всесторонней поддержке военных усилий Киева со стороны Вашингтона.

По убеждению автора статьи, украинцы никогда не смогут выбить русских с укреплённых позиций в восточных районах Украины. Между тем, любая серьёзная попытка Киева вернуть Крымский полуостров закончится провалом для Украины или ударом тактического ядерного оружия со стороны России.

Тем не менее перспективы сделки между Москвой и Киевом становятся всё туманнее, замечает специалист. Хотя Владимир Зеленский был готов заключить соглашение с Россией в первые месяцы после начала конфликта, по словам нескольких источников — в частности, бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннетта — лидеры США и Великобритании оказывали на Зеленского сильное давление, чтобы помешать ему добиваться мирного урегулирования.

С тех пор украинцы сменили свою военную стратегию с оборонительной на наступательную и столкнулись с проблемами, напоминает политолог. Со своей стороны, западные лидеры «одурманили себя иллюзиями» о том, что российская армия обречена на крах. Когда этого не произошло, риторика переключилась на неизбежное падение режима Владимира Путина, однако «этот человек пережил все бури», отмечает автор статьи. По его словам, каждое из предположений западных лидеров оказалось ложным. «Россия не рушится, а путинский режим укрепляется. Москва приспосабливается — и они наносят ответный удар», — пишет обозреватель.

Таким образом, достичь мира будет труднее, поскольку русские всё больше убеждаются в возможности победы на поле боя, а Запад всё ещё ослеплён идеей, что украинские силы в состоянии выиграть на уровне тактики, констатирует эксперт. При таких условиях вероятность заключения сделки невелика, делает вывод специалист.