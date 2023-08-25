Благодаря своему потенциалу Москва одерживает верх в вооружённом противостоянии с Киевом, а также со стоящими за ним США и НАТО. Поэтому она не пойдёт у них на поводу и будет вести переговоры только на собственных условиях, заявил американский независимый журналист и автор YouTube-канала Danny Haiphong Дэнни Хайфон.

Что ж, я думаю, вы действительно высказали любопытную мысль, Джордж. Потому что, честно говоря, возможность реализации корейского сценария была утеряна после того, сами Соединённые Штаты и НАТО полностью и окончательно разгромили и уничтожили Минские соглашения.

Именно они использовали Минские соглашения — соглашение о прекращении огня, — чтобы усилить Украину к моменту так называемого вторжения, которое начала Россия. В течение этого восьмилетнего периода именно США и НАТО вооружали Украину, подготавливали её, а также нарушали соглашения на каждом этапе, продолжая обстреливать, бомбить и атаковать Донбасс. И вот почему этот конфликт сейчас находится в его нынешнем состоянии.

И вы поднимаете действительно хороший вопрос в связи с этим, потому что Россия не только знает, что значит вести переговоры с коллективным Западом. Она на них обожглась. Коллективному Западу нет доверия.

Но также необходимо учитывать факт, что именно Россия добивается успеха на поле боя. Россия — это та страна, у которой есть возможности продолжать вести боевые действия на истощение. Она не сталкивается с такой острой нехваткой ресурсов, как коллективный Запад, и достигает прогресса на театре военных действий. Она остановила украинское наступление, оно фактически провалено.

Поэтому у России нет причин давать какие-либо рычаги давления коллективному Западу, поскольку она знает, что в результате ей придётся пойти на уступки, на которые она не может пойти. Она не может позволить Украине стать частью НАТО. Она не может допустить, чтобы Украина использовалась для военных целей таким образом.

Прецедент был создан в 2014 году во время государственного переворота (на Украине. — ИноТВ). Но на самом деле он возник в последние 15—20 или даже более 30 лет назад, когда НАТО начало окружать Россию, приближаясь к её границам. И, конечно же, то, что Украина находится на границе с Россией, стало той красной линией, которая спровоцировала весь этот конфликт.

Таким образом, как вы сказали, действительно (у Москвы. — ИноТВ) нет никаких причин вступать в мирные переговоры без добросовестности со стороны коллективного Запада. Он должен пойти на уступки России, о которых она просила с самого начала, соблюдать её интересы безопасности. И нет особой надежды на такой сценарий, и я думаю, в России это понимают.

Вот почему Россия твёрдо заявляет: «Мы не собираемся вести переговоры ни с Зеленским, ни с украинским правительством. Мы будем вести переговоры с его хозяевами. И только тогда, когда их хозяева на коллективном Западе начнут продвигать позицию, учитывающую существование России и уважение её интересов».

Точно так же международное право довольно чётко устанавливает, что во время конфликта необходимо проявлять добросовестность в любом виде для поддержания мира и стабильности, к которым мы также стремимся. Но этого не произошло с самого начала.

А все критики имеют привычку забывать и игнорировать тот факт, что этот конфликт начался в 2014 году с переворота, после чего многие тысячи этнических русских, русскоязычных и людей, проживающих в Донбассе на границе с Россией, стали подвергаться нападениям и террору со стороны украинского правительства, украинского режима, поддерживаемого США и НАТО.

Дата публикации 23 августа 2023 года.