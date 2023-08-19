Fria Tider: падение курса кроны спровоцировало бегство иностранных инвесторов со шведского фондового рынка

Слабый курс шведской кроны спровоцировал уход иностранных инвесторов со Стокгольмской фондовой биржи, сообщает Fria Tider. После относительной стабильности в июле, шведская национальная валюта снова приближается к своему историческому минимуму на фоне сохраняющейся высокой инфляции.

Курс шведской кроны в очередной раз приближается к новому историческому минимуму, что в свою очередь вынуждает иностранных инвесторов отказываться от торгов на Стокгольмской фондовой бирже, сообщает Fria Tider со ссылкой на газету Dagens Industri.

На 17 августа курс одного евро составил 11,89 шведских крон, а один доллар стоил 10,94 кроны. Казалось, что в июле шведская валюта несколько восстановилась по отношению к евро, однако сейчас её курс снова опускается до нового минимального значения.

Исторически слабое развитие шведской валюты заставляет международных инвесторов покидать Стокгольмскую фондовую биржу. По данным издания, бегство иностранного капитала с 2021-2022 годов исчисляется в 400 млрд шведских крон. «Это огромные деньги. Для сравнения, чистые сбережения шведских инвесторов в акциях в этом году составляют 79 млрд шведских крон», — заявил эксперт Ульф Петерссон журналистам.

Стокгольмская фондовая биржа с начала года выросла на скромные 4% по сравнению с американским индексом S&P 500 (15%) и европейским индексом Eurostoxx50 (11%).

В то же время инфляция в Швеции остаётся на очень высоком уровне по сравнению с аналогичными странами: согласно последним данным Шведского национального статистического управления, индекс потребительских цен в июле составил 9,3%, завершает Fria Tider.