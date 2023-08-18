Корреспондент Redacted про Крымский мост: ситуация совсем не такая, какой её хочет представить Украина

Корреспондент YouTube-канала Redacted Патрик Ланкастер проехал по Крымскому мосту, чтобы показать, как обстоят дела после второго нападения. Вопреки заявлениям украинской стороны, ситуация спокойная, пробок нет, мост в полном порядке и работает в обычном режиме. Повреждённый участок активно ремонтируют.

Итак, Redacted, вы только что увидели вывеску на русском, но я её переведу. Там написано «Крымский мост». Мы только что заехали на Крымский мост, за нами остался пропускной пункт российских военных, проверка заняла около 15 минут.

Движение на мосту небольшое. Многие из вас знают, что 17 июля произошло, наверное, можно сказать, в чём-то успешное — по крайней мере украинцы так его называют — нападение на Крымский мост. В результате погибли мать и отец, серьёзно пострадала их дочь, их юная дочь.

Это стало второй атакой на Крымский мост во время движения гражданского транспорта. Первая была в октябре прошлого года. Мы сейчас здесь, чтобы показать, какая тут обстановка на мосту и в окружающих районах. Не переключайтесь!

Итак, мы доехали до той части моста, на которую пришёлся удар. Мы видим и слышим, что идут ремонтные работы. И это вообще-то удивительно, но это единственная часть моста, где движение слегка более напряжённое. Думаю, это скорее всего связано с тем, что рабочие переходят дорогу туда-сюда. Потому что в этой части открыто только две полосы, так что здесь небольшой затор.

Мы видим здесь тяжёлую технику, которая работает над ситуацией. Вначале Россия заявила, что ремонтные работы должны закончиться к 15 сентября, однако теперь дата сдвинулась на 31 декабря. И, конечно, Украина заявляет, что это победа, несмотря на то что погибли гражданские, как и во время первого нападения.

А здесь мы видим ту часть моста, где случилось октябрьское нападение. Она уже отремонтирована. Можно видеть разницу в цвете асфальта. Я в то время тоже сюда приезжал, чтобы показать обстановку. Интересно увидеть, что места разные, но повреждения тем не менее серьёзные.

Ну что же, мы показали вам, что смогли на Крымском мосту. Ситуация совсем не такая, какой её хотела бы видеть Украина. В плане закрытия моста — он не закрыт, и движение довольно быстрое. Так что мы здесь вам всё показываем. Вот здесь уже виден портовый город Керчь. Так что будем заканчивать. Это было короткое сообщение для канала Redacted. Спасибо, что были с нами.

Дата выхода в эфир 16 августа 2023 года.