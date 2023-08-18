Independent: Украина готовится к «худшему сценарию» зимней осады

Министерство обороны Великобритании заявило, что Украина начала накапливать топлива в преддверии очередной сложной зимы, передаёт The Independent. В ведомстве отметили, что, несмотря на продолжающиеся военные действия, усилия Украины по созданию запасов топлива, «скорее всего, будут успешными».

Украина начала накапливать запасы топлива в преддверии очередной сложной зимы в условиях «осады со стороны России», сообщает The Independent со ссылкой на разведданные Министерства обороны Великобритании.

По данным британского оборонного ведомства, несмотря на продолжающиеся военные действия в рамках украинского конфликта, усилия Украины по созданию запасов топлива, «скорее всего, будут успешными».

На это указывает тот факт, что Украина ранее уже сумела эффективно мобилизовать свой горнодобывающий сектор и поддерживать необходимые объёмы производства, обеспечивая непрерывное снабжение углем тепловых электростанций и отопительных установок в зимний период. Британские аналитики указали на способность Киева поддерживать свою энергосистему в рабочем состоянии в условиях военного времени.

«Прошлой зимой Украина продемонстрировала, что у нее есть квалифицированная рабочая сила и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в условиях военного времени», — отмечается в докладе разведки.

По данным издания, прошлой зимой Россия неоднократно совершала атаки против украинской энергосистемы. При этом, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украине удалось восстановить примерно 80% пострадавших электросетей и высоковольтных станций. В июле министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что почти 100% получивших повреждения тепловых электростанций успешно восстановлены.

«Мы должны быть готовы к худшему сценарию, который включает в себя неоднократные ракетные и беспилотные атаки на энергетическую инфраструктуру», — заявил 27 июля глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он добавил, что полностью уверен, что магистральная сеть компании «будет готова к работе без ограничений во время отопительного сезона».